Donald Trump i-a scris președintelui israelian cerându-i să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu

Președintele israelian Isaac Herzog a primit miercuri dimineață o scrisoare de la liderul american Donald Trump. În document, Trump îl roagă pe Herzog să ia în considerare acordarea unei grațieri premierului Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat al biroului prezidențial citat de Le Figaro.

Conform biroului prezidențial, „oricine dorește să obțină o grațiere prezidențială trebuie să depună o cerere oficială”. Netanyahu se confruntă cu acuzații de corupție în țara sa și este vizat de cel puțin trei proceduri judiciare separate.

În timpul unui discurs adresat parlamentului israelian pe 13 octombrie, Trump a sugerat varianta grațierii.

„Am o idee. domnule președinte (Isaac Herzog), de ce să nu i se acorde o grațiere?” Acest pasaj nu a fost planificat în discurs (…) Dar îmi place acest domn”, a spus președintele american în discursul său, subliniind că a fost „unul dintre cei mai mari” lideri „în timp de război”.

Biroul prezidențial a publicat un răspuns

„Președintele Herzog îi acordă președintelui Trump cea mai înaltă stimă și continuă să-și exprime profunda recunoștință pentru sprijinul său neclintit față de Israel, contribuția sa considerabilă la returnarea ostaticilor, la remodelarea situației din Orientul Mijlociu și în special din Gaza și la garantarea securității Statului Israel”, se arată în declarație.

Mai multe personalități politice israeliene au reacționat rapid.

„Domnule președinte Herzog, ascultați-l pe președintele Trump”, a scris ministrul de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir pe X, acuzând în același timp sistemul judiciar israelian că este părtinitor în cazul lui Netanyahu. O membră a partidului de extremă dreapta, Yulia Malinovsky, a sugerat că președintele american a făcut această cerere ca parte a unui acord cu Netanyahu pe teme legate de încetarea focului în Fâșia Gaza.

În schimb, liderul opoziției, Yair Lapid, din partea partidului centrist Yesh Atid l-a criticat pe Netanyahu pe Twitter.

„Reamintire: Legea israeliană prevede că prima condiție pentru obținerea unei grațieri este recunoașterea vinovăției și exprimarea remușcării pentru actele comise.”