Prima pagină » Știri externe » Trump cere dezarmarea urgentă a grupării Hamas

Trump cere dezarmarea urgentă a grupării Hamas

Președintele american Donald Trump a declarat că speră să se ajungă la faza a doua a planului de pace pentru Gaza „foarte repede”, avertizând Hamas că va suferi „un prejudiciu grav” dacă nu se dezarmează rapid.
Trump cere dezarmarea urgentă a grupării Hamas
Sursa foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa
Laurentiu Marinov
30 dec. 2025, 02:51, Știri externe

Președintele SUA, al cărui plan de pace în 20 de puncte impune dezarmarea grupării militante, a făcut aceste comentarii în timpul întâlnirii sale de luni, în Florida, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit BBC.

În timpul unei conferințe de presă cu Netanyahu după întâlnirea celor doi lideri, Trump a declarat că Israelul „a respectat planul 100%”, în ciuda atacurilor continue ale armatei sale în Gaza.

Întrebat cât de repede ar trebui Hamas și Israelul să treacă la faza a doua a planului de pace, Trump a răspuns: „Cât de repede putem. Dar trebuie să existe dezarmare”.

Vorbind despre Hamas, el a spus: „Trebuie să dezarmeze într-un timp destul de scurt.” Trump a mai spus că reconstrucția din Gaza ar putea „începe destul de curând”.

Planul de pace pentru Gaza a intrat în vigoare în octombrie. În cadrul celei de-a doua faze, un guvern tehnocrat ar urma să fie instaurat în teritoriul devastat, Hamas să se dezarmeze, iar trupele israeliene ar urma să se retragă. Reconstrucția Gazei ar trrebui să înceapă atunci.

Criticii au sugerat, însă, că Netanyahu ar putea încerca să amâne procesul planului și, în schimb, să facă presiuni asupra dezarmării Hamas înainte de retragerea trupelor israeliene.

Prim-ministrul israelian a fost acuzat că nu dorește să se implice serios în problema viitorului politic al palestinienilor.

Dezarmare, odată cu recunoașterea statului palestinian

Oficialii Hamas au declarat că o dezarmare completă ar trebui să aibă loc odată cu progresele către un stat palestinian independent.

Întrebat dacă este îngrijorat dacă Israelul nu acționează suficient de repede pentru a trece la faza a doua a planului, Trump a spus că „s-a ridicat la înălțimea planului”.

„Nu sunt îngrijorat de nimic din ceea ce face Israelul, sunt îngrijorat de ceea ce fac sau poate nu fac alți oameni”, a adăugat el.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, cel puțin 414 palestinieni au fost uciși de armata israeliană în Gaza, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas.

Armata israeliană, care controlează mai mult de jumătate din Gaza, a declarat că a deschis focul doar ca răspuns la încălcările armistițiului. A dat vina pe Hamas pentru uciderea a trei soldați israelieni în aceeași perioadă.

 

 

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor