Ciprian Ciucu: Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama

Edupedu scrie că pe site-ul Primăriei Capitalei, la conducerea căreia Ciprian Ciucu a fost ales în decembrie 2025, este menționat: „Între 2007 și 2013, a fost lector al Universității din București, unde a predat managementul proiectelor. De-a lungul timpului, a fost trainer pentru mai multe programe de administrație publică”.

La solicitarea jurnaliștilor, Universitatea din București a precizat că Ciprian Ciucu a fost colaborator extern al „Departamentului în cadrul căruia funcționează specializarea Studii europene”.

După întrebările trimise de jurnaliști pe această temă, titlul de „lector” a fost înlocuit cu cel de „cadru didactic asociat”.

„Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, și cel puțin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost… Asta pentru că am trecut în CV poziția de pentru faptul că am predat 6 ani la Universitatea din București, fiind de fapt pe o poziție de profesor invitat, dintr-un post vacant de lector>”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook..

El susține în postare că a întrebat conducerea universității, „dar eu ce pun în CV, pentru că profesor asociat suna prea pompos?”.