Președintele Iranului spune că țara sa se află într-un „război total" cu SUA, Israel și Europa

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că țara sa se află într-un război total cu Statele Unite, Israelul și Europa.
Iulian Moşneagu
28 dec. 2025, 09:47

Pezeshkian a afirmat, într-un interviu publicat sâmbătă pe site-ul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, că acest conflict cu Occidentul este mai grav decât războiul sângeros dintre Iran și Irak din anii ’80, potrivit AP.

„În opinia mea, ne aflăm într-un război total cu Statele Unite, Israelul și Europa”, a declarat Pezeshkian.

„Suntem încercuiți din toate direcțiile”

Președintele iranian a susținut că războiul dus de Occident împotriva Iranului este „mai complicat și mai dificil” decât războiul din perioada 1980–1988 cu Irakul, conflict care a provocat peste un milion de victime de ambele părți.

„În timpul războiului cu Irakul, situația era clară: ei lansau rachete, iar noi știam exact unde răspundem. Acum însă suntem încercuiți din toate direcțiile”, a spus el.

Declarațiile vin cu două zile înaintea întâlnirii planificate dintre Trump și Netanyahu, în cadrul vizitei premierului israelian în Statele Unite, Iranul urmând să fie unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor.

Loviturile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, în cadrul conflictului aerian de 12 zile din luna iunie, au provocat moartea a aproape 1.100 de iranieni, inclusiv comandanți militari de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear. Atacurile cu rachete lansate de Iran ca represalii au ucis 28 de persoane în Israel.

