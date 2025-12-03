Decizie istorică: UE acceptă să oprească definitiv importurile de gaze din Rusia

Această decizie istorică va pune capăt dependenței UE de un furnizor nesigur, care a destabilizat în repetate rânduri piețele energetice europene, a pus în pericol securitatea aprovizionării cu energie prin șantaj energetic și a prejudiciat economia europeană. Astfel cum se prevede în foaia de parcurs REPowerEU, eliminarea completă a combustibililor fosili ruși este un pas esențial pentru a garanta independența energetică, competitivitatea, reziliența și stabilitatea pieței Europei.

„Astăzi intrăm în era independenței energetice totale a Europei față de Rusia. REPowerEU și-a atins obiectivul. Ne-a protejat de cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii și ne-a ajutat să renunțăm la combustibilii fosili ruși într-un timp record. Astăzi, oprim definitiv aceste importuri. Epuizând fondurile de război ale lui Putin, ne solidarizăm cu Ucraina și ne îndreptăm atenția către noi parteneriate energetice și oportunități pentru acest sector”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Interdicție permanentă privind importurile de gaze rusești

Acordul de miercuri asigură încetarea treptată, dar permanentă, a importurilor de gaze rusești, importurile de GNL urmând să fie eliminate treptat până la 31 decembrie 2026, iar cele de gaze transportate prin conducte până la 30 septembrie 2027. În mod excepțional, statele membre pot prelungi acest termen până la 31 octombrie 2027 în cazul în care nivelurile lor de stocare sunt sub nivelurile de umplere necesare. În special:

* Pentru contractele de furnizare pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025, interdicția privind importurile de gaze rusești se va aplica începând cu 25 aprilie 2026 pentru GNL și cu 17 iunie 2026 pentru gazele transportate prin conducte.

* Pentru contractele pe termen lung de import de GNL încheiate înainte de 17 iunie 2025, interdicția se va aplica de la 1 ianuarie 2027, în conformitate cu cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

* Importurile de gaze naturale prin conducte în cadrul contractelor pe termen lung vor fi permise numai până la 30 septembrie 2027. În cazul în care statele membre se confruntă cu dificultăți în atingerea nivelurilor de stocare necesare, interdicția de import pentru conducte se va aplica numai începând cu 1 noiembrie 2027.

* Modificările contractelor existente vor fi permise numai în scopuri operaționale strict definite și nu pot duce la creșterea volumelor sau a prețurilor.

Prin urmare, până cel târziu în noiembrie 2027, UE va fi eliminat definitiv importurile de gaze rusești.

Acord cu garanții

Acordul politic include garanții solide împotriva eludării, pe lângă cadrul de control vamal și de supraveghere deja existent. Dispozițiile menite să sporească transparența, monitorizarea și trasabilitatea gazelor rusești pe piețele UE vor sprijini punerea în aplicare efectivă a interdicției de import.

Pentru gazul rusesc importat în perioada de tranziție, autorizarea prealabilă este condiționată de prezentarea de informații foarte detaliate, pentru a se asigura că importurile sunt limitate la volumele bazate pe contractele istorice (existente). În ceea ce privește importul de gaze naturale din afara Rusiei, importatorii trebuie să furnizeze informații cu privire la țara de producție; țările scutite sunt exportatorii care au furnizat 5 miliarde de metri cubi către UE în 2024 și care fie au sancțiuni în vigoare, fie nu dispun de infrastructura necesară pentru importul de gaze naturale.

Eliminarea treptată și coordonată a combustibililor fosili ruși

Conform acordului, statele membre vor trebui să prezinte, până la 1 martie 2026, planuri naționale de diversificare care să prezinte măsurile de diversificare a aprovizionării cu gaze și petrol. De asemenea, acestea vor trebui să notifice Comisiei, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a regulamentului, dacă au contracte de aprovizionare cu gaze rusești sau interdicții legale naționale în vigoare.

Comisia va evalua planurile și va emite recomandări, după caz, în termen de cel mult trei luni de la primirea planurilor. În plus, Comisia este pregătită să sprijine statele membre pe parcursul întregului proces.

Pentru a evita eludarea interdicției privind gazul, noul regulament instituie mecanisme de monitorizare și obligația autorităților de a coopera și de a face schimb de informații privind importurile de gaze naturale. Comisia va sprijini statele membre și va monitoriza îndeaproape, împreună cu Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Parchetul European (EPPO) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), progresele și impactul eliminării treptate a importurilor de gaze și petrol din Rusia.

Aprovizionări alternative sigure pentru state

Măsurile prevăzute în regulament vor fi puse în aplicare într-un mod atent sincronizat și bine coordonat cu statele membre, pentru a minimiza eventualele efecte asupra prețurilor, a stabiliza piețele prin aprovizionări alternative sigure și previzibile și a asigura securitatea juridică.

Comisia își menține angajamentul de a asigura eliminarea treptată a tuturor importurilor de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2027, în conformitate cu Declarația de la Versailles. La începutul anului viitor va fi prezentată o propunere legislativă de interzicere a importurilor de petrol din Rusia.

Ce urmează după decizia istorică de azi

În urma acestui acord politic, textul va trebui tradus în toate limbile UE și apoi aprobat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu. Adoptarea în cadrul Consiliului va necesita majoritate calificată. După adoptarea oficială, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial.

Liderii UE au convenit asupra eliminării treptate a energiei rusești în Declarația de la Versailles din martie 2022. Ca răspuns imediat la războiul din Ucraina și la utilizarea de către Rusia a aprovizionării cu energie ca armă, Comisia Europeană a prezentat planul REPowerEU în mai 2022. De la începutul războiului, dependența UE de gazul rusesc a scăzut de la 45 % din importurile totale la 13 % în prima jumătate a anului 2025. Cu toate acestea, 35 de miliarde de metri cubi de gaze rusești au ajuns în sistemul energetic al UE anul trecut, în valoare estimată la 10 miliarde de euro la prețurile actuale. Toate importurile de cărbune rusesc au fost interzise prin sancțiuni, iar importurile de petrol au scăzut de la 27 % la începutul anului 2022 la 2 % în prezent.

La 6 mai 2025, Comisia a adoptat foaia de parcurs REPowerEU, care deschide calea către asigurarea independenței energetice totale a UE față de Rusia. La 17 iunie 2025, Comisia a prezentat această propunere legislativă pentru a interzice efectiv toate importurile de gaze rusești și a asigura eliminarea treptată a acestora.