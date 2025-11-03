Operațiunea Jupiter 4: 78 de percheziții au loc luni dimineața în mai multe județe | Surse: Grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, vizat în dosar

UPDATE Percheziții în Bihor la sediile mai multor firme

Polițiștii fac percheziții la mai multe sedii de firme din județul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează luni șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate într-un amplu dosar de evaziune fiscală și delapidare, parte din operațiunea „Jupiter”.

În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Cei doi frați nu sunt, însă, în țară luni, în timpul desfășurării perchezițiilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din anchetă.

Știrea inițială

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, luni, au loc 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Conform IGPR, acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.