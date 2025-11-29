Gândul: DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe

Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere, potrivit informațiilor prezentate în exclusivitate de Gândul.

În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 milioane de lei cash, dar și o armă letală și muniție. În scenariu apar un apropiat al lui Augustin Oancea – șeful Tinmar, unul dintre „băieții deștepți din Energie” -, dar și fratele acestuia, George Oancea.

Potrivit surselor judiciare, „arma a fost găsită la George Adrian Chealfa, om de afaceri din Bacău, suspectat că este spatele Aliz Impex”.

„Suma de bani – 2 milioane de lei – a fost găsită în mașină la George Oancea, cu domiciliul în București. Banii au fost găsiți în mașina din garaj.

George Oancea este administrator la Get Oil și este fratele lui Augustin Oancea de la Tinmar Energy, implicat și el în firma fratelui său”, au dezvăluit aceleași surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

Surse judiciare spun că perchezițiile procurorilor au vizat și firma Socar. Gândul a relatat despre potențiale nereguli din asocierea SOCAR Petrolul și JetFly Hub care vizează domeniul produselor petroliere accizabile din România.

DIICOT: „O armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal”

Potrivit unui comunicat DIICOT, în timpul perchezițiilor efectuate în această anchetă de proporții au fost descoperite, pe lângă documente financiar-contabile, și o armă letală, plus mai multe cartușe „deținute ilegal”.

„Pe parcursul perchizițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, urmează a se dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane fizice.

Actele de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Activitățile desfășurate beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Generale Antifraudă Fiscală”, transmite DIICOT.

Percheziții la grupul Tinmar, deținut de Oancea. Prejudiciu de peste 20 de milioane de euro. „Spălare de bani, conturi în paradisuri fiscale”

În data de 6 noiembrie 2025, Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat percheziții la firmele din grupul Tinmar – unul dintre cei mai mari traderi de energie – controlat de controversatul om de afaceri Augustin Oancea.