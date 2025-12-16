Audierile soților Clinton în ancheta Epstein au fost reprogramate

O comisie a Camerei Reprezentanților, controlată de republicani, a amânat audierile lui Bill și Hillary Clinton în ancheta privind Jeffrey Epstein, scrie New York Post.

Comisia de Supraveghere intenționează acum să audieze mărturiile luna viitoare, avertizând cu proceduri de sfidare a Congresului dacă fostul cuplu prezidențial nu se conformează.

Noi termene stabilite de Comisia de Supraveghere

Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei, James Comer, l-a informat pe avocatul soților Clinton că au fost stabilite noi date pentru audieri.

Bill Clinton este programat să depună mărturie pe 13 ianuarie 2026, urmat de Hillary Clinton pe 14 ianuarie 2026.

Comer a precizat că comisia rămâne deschisă reprogramării, dar are nevoie de date alternative ferme pentru a anula calendarul actual.

În lipsa conformării, comisia a transmis că va trece imediat la inițierea procedurilor de sfidare a Congresului împotriva soților Clinton.

Dispută privind programarea și tensiuni juridice

Avocatul soților Clinton, David Kendall, a informat comisia că clienții săi nu pot apărea la datele stabilite anterior.

Kendall a invocat participarea acestora la o ceremonie funerară ca motiv pentru solicitarea amânării din această săptămână.

Comer l-a acuzat pe Kendall că refuză să ofere date alternative și a criticat o scrisoare recentă care contestă concluziile comisiei.

Președintele comisiei a spus că documentul denaturează faptele și solicită informații pe care comisia nu este obligată să le furnizeze.

Accent pe relația cu Epstein și acuzațiile privind insula

Ancheta se concentrează pe relația anterioară a soților Clinton cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell.

Kendall a negat în repetate rânduri afirmațiile potrivit cărora Bill Clinton ar fi vizitat insula privată a lui Epstein din Caraibe, Little St. James.

Un fost contractor a susținut anterior că l-ar fi văzut pe Clinton pe insulă, acuzație reluată într-un documentar Netflix din 2020.

Comer a contracarat spunând că documentele făcute publice până acum nu confirmă că fostul președinte nu a fost niciodată pe insulă.

El a adăugat că mărturia sub jurământ rămâne necesară pentru a clarifica natura interacțiunilor cu Epstein și Maxwell.

Reprezentanții soților Clinton nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.