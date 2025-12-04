Prima pagină » Știri externe » Cum arată insula privată a lui Jeffrey Epstein: Congresul SUA a facut publice primele imagini

Cum arată insula privată a lui Jeffrey Epstein: Congresul SUA a facut publice primele imagini

În data de 3 decembrie 2025, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un set extins de materiale vizuale, incluzând peste 150 de fotografii și numeroase clipuri video, de pe proprietatea privată a lui Jeffrey Epstein. Acestea provin de pe insula Little St. James din Insulele Virgine Americane și dezvăluie atât interiorul reședinței, cât și zonele exterioare.
Victor Dan Stephanovici
04 dec. 2025, Știri externe

Potrivit datelor oficiale, imaginile de pe proprietatea lui Epstein surprind camere de zi, spații cu destinații neclare — printre care o încăpere dotată cu un scaun similar celor stomatologice și decorată cu măști faciale — dar și piscina, heliportul și zona de coastă a insulei, scrie ABC News.

Imaginile cutremurătoare din reședința lui Epstein

Printre imaginile publicate se evidențiază încăperi care sugerează activități suspecte. De exemplu, un coridor conține un scaun de tip stomatologic flancat de măști cu chipuri de bărbați. O altă cameră prezintă o tablă pe care sunt scrise cuvinte precum „putere”, „înșelăciune” și „politic”. Materialele vizuale includ, de asemenea, imagini din dormitoare și băi.

Un alt detaliu care a generat speculații este un telefon fix ale cărui butoane de apelare rapidă sunt etichetate cu prenume ca Darren, Rich, Mike, Patrick și Larry, ridicând întrebări despre rețeaua de contacte a proprietarului.

Scopul publicării: Transparență și sprijin pentru victime

Robert Garcia, reprezentant democrat în comisie, a explicat că scopul acestei acțiuni este de a „asigura transparența publică”. De asemenea, de a contribui la anchetă, pentru „a reconstitui tabloul complet” al infracțiunilor care au avut loc pe insulă.

Comisia a obținut aceste dovezi de la autoritățile din Insulele Virgine în urma unei solicitări oficiale trimise pe 18 noiembrie 2025.

Cazul Epstein: Presiune asupra autorităților

Publicarea imaginilor are loc pe fondul unei presiuni politice și publice intense asupra administrației americane. Recent, Congresul a aprobat o lege care impune Departamentului de Justiție să publice toate documentele legate de acest caz, cunoscute drept „Epstein Files”, până la data de 19 decembrie 2025.

Pe de altă parte, unii critici, în special din Partidul Republican, susțin că democrații instrumentalizează aceste dezvăluiri pentru a atrage atenția presei și pentru a politiza un caz deosebit de sensibil. În contrast, pentru supraviețuitoarele abuzurilor, aceste imagini oferă o perspectivă asupra realității de pe insulă. Ele oferă speranța că se va face dreptate.

