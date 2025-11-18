Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard și fost secretar al Trezoreriei se retrage din viața publică pe fondul dezvăluirii relației sale cu Jeffrey Epstein

„Mi-e profund rușine de acțiunile mele și recunosc durerea pe care au cauzat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greșită de a continua să comunic cu Epstein”, a declarat Summers.

Emailurile, publicate săptămâna trecută de Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, indică faptul că cei doi se întâlneau frecvent la cină, iar Epstein încerca să îl conecteze pe Summers cu diverse personalități internaționale. Într-un mesaj din 2018, Epstein chiar îi propunea o întâlnire cu „președintele ONU”.

Summers a păstrat legătura cu Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008 pentru angajarea unei prostituate minoore. Cei doi au continuat să comunice până în 2019, când Epstein a fost arestat pentru trafic de minori.

Pe fondul scandalului, Summers și-a părăsit funcția de la Centrul pentru Progres American, însă a rămas deocamdată a rămas membru în consiliul de conducere al OpenAI.

Larry Summers a fost secretar al Trezoreriei în timpul mandatului președintelui Clinton și președinte al Universității Harvard în perioada 2001-2006.