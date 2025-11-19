Larry Summers își anunță demisia din consiliul de administrație al OpenAI pe fondul dezvăluirii e-mailurilor cu Epstein

Larry Summers, fostul secretar al Trezoreriei americane, a declarat miercuri că va demisiona din consiliul de administrație al OpenAI. Decizia vine după publicarea unor e-mailuri între el și infractorul sexual Jeffrey Epstein în cursul săptămânii trecute, scrie CNBC.

Anunțul privind demisia din consiliul de administrație al OpenAI vine la o zi după ce a anunțat că se va retrage din viața publică.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi servit, entuziasmat de potențialul companiei și aștept cu nerăbdare să urmăresc progresul acesteia”, a declarat Summers pentru CNBC.

Detaliile corespondenței lui Larry Summers cu Epstein au fost făcute publice săptămâna trecută, după ce Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a publicat peste 20.000 de documente.

Ce arată e-mailurile dintre Larry Summers și Epstein

E-mailurile indică faptul că cei doi se întâlneau frecvent la cină, iar Epstein încerca să îl conecteze pe Summers cu diverse personalități internaționale. Într-un mesaj din 2018, Epstein chiar îi propunea o întâlnire cu „președintele ONU”.

Marți, Congresul a convenit să adopte un proiect de lege care ordonă Departamentului Justiției să facă publice toate dosarele sale referitoare la Epstein, deschizând calea pentru ca președintele Donald Trump să îl promulge.

Larry Summers a fost secretar al Trezoreriei în timpul mandatului președintelui Clinton și președinte al Universității Harvard în perioada 2001-2006.