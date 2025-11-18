Dosarele Epstein: Congresul SUA adoptă proiectul privind desecretizarea, Trump spune că îl va aproba

Desecretizarea dosarelor Epstein reprezintă un moment important pentru o inițiativă care a întâmpinat luni de opoziție din partea președintelui american Donald Trump și a conducerii republicane.

Proiectul a fost inițiat în iulie de un grup bipartizan de congresmeni, printr-o petiție menită să ocolească controlul exercitat de președintele Camerei, Mike Johnson, asupra ordinii de zi. La acel moment, demersul părea improbabil, mai ales că Trump își îndemnase susținătorii să respingă subiectul dosarelor Epstein.

Încercările lui Trump și Johnson de a bloca votul au eșuat, iar președintele a cedat în fața presiunii crescânde și a declarat că va semna legea. La doar câteva ore după ce Camera a adoptat proiectul, Senatul a aprobat prin consens transmiterea lui către Casa Albă, fără a mai fi nevoie de un vot nominal.

Desecretizarea dosarelor Epstein: dovadă de transparență

Casa Albă a prezentat votul ca pe o dovadă a angajamentului lui Trump pentru transparență, în timp ce republicanii au subliniat că presiunea publică a accelerat adoptarea proiectului, potrivit AP.

Trump a spus că l-a exclus pe Epstein din clubul său, subliniind că nu are legături cu acesta.

Trump a declarat pe Truth Social că „nu contează că Senatul adoptă proiectul”, insistând că nu vrea ca republicanii să își piardă concentrarea asupra „victoriilor obținute”.