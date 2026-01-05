AUR va ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile

Potrivit unui comunicat de presă al AUR, „Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt împovărați ilegal și disproporționat cu taxe pe proprietate și pe automobile”.

„În realitate, asistăm la o construcție normativă profund viciată, care ridică serioase probleme de constituționalitate, de drept european și de respectare a principiilor fundamentale ale fiscalității. În cazul taxelor locale pe automobile, acestea au crescut nu doar direct, ci și prin introducerea unei componente suplimentare prezentate drept „sancțiune pentru poluare”. Această componentă se aplică indiferent dacă autovehiculul este utilizat sau nu, inclusiv atunci când mașina stă în garaj. Ne aflăm, astfel, în fața unei duble impuneri pentru același fapt generator, și anume poluarea, ceea ce este inadmisibil”, au explicat reprezentanții AUR.

AUR: taxa are natura unei sancțiuni

Ei susțin că taxă are natura unei sancțiuni și că este interzisă sancționarea dublă sau multiplă pentru aceeași faptă.

„Mai mult, această taxă are natura unei sancțiuni, iar în dreptul fiscal și penal este interzisă sancționarea dublă sau multiplă pentru aceeași faptă. Aplicarea unei „sancțiuni pentru poluare” în lipsa oricărei utilizări efective a autovehiculului încalcă flagrant principiile proporționalității și predictibilității legii, așa cum sunt consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. O normă care încalcă aceste principii nu este lege în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului și trebuie înlăturată de la aplicare, în temeiul art. 20 alin. (2) și art. 148 alin. (2) din Constituția României”, au precizat reprezentanții AUR.

Creșterile de taxe și impozite au fost incluse într-un pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.