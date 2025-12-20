Elise Stefanik, aliată loială a lui Trump, renunță la candidatura pentru funcția de guvernator al statului New York și se retrage din politică

Decizia vine, potrivit declarațiilor sale, din dorința de a se concentra mai mult asupra familiei și asupra creșterii fiului său, anunță Reuters.

În vârstă de 41 de ani, Elise Stefanik ocupă poziția de președinte al Conferinței Republicane din Camera Reprezentanților, fiind al patrulea om în ierarhia conducerii partidului. Ea a precizat că nu va mai candida pentru un nou mandat în Congres, iar actualul său mandat va expira în ianuarie 2027, moment la care va încheia o carieră de 12 ani pe Capitol Hill.

Elise Stefanik se retrage din politică după un conflict intern în Partidul Republican

Anunțul vine într-un context tensionat în interiorul Partidului Republican din New York. Stefanik se afla într-o competiție internă pentru nominalizarea la funcția de guvernator cu Bruce Blakeman, executivul comitatului Nassau și un alt aliat al lui Donald Trump.

Blakeman a lansat recent o campanie agresivă de publicitate difuzată pe Fox News, inclusiv în West Palm Beach, Florida, zona în care se află reședința Mar-a-Lago a lui Trump.

Președintele Trump și-a exprimat anterior nemulțumirea față de faptul că doi apropiați ai săi se află într-o confruntare politică directă, declarând că speră ca lupta internă să nu afecteze șansele republicanilor în New York.

În mesajul său public, Stefanik a subliniat că, deși era convinsă că ar fi câștigat alegerile primare republicane, nu consideră eficient să investească timp și resurse într-o competiție prelungită. Ea a pus accentul pe rolul său de părinte, afirmând că „cel mai important titlu” pe care îl are este cel de mamă.

„A fi părinte este cel mai mare dar și cea mai mare responsabilitate”, a transmis ea, explicând că ar resimți un regret profund dacă nu s-ar concentra mai mult pe siguranța și dezvoltarea copilului său.

Reacții și context electoral

Donald Trump a reacționat rapid pe platforma sa Truth Social, lăudând-o pe Stefanik și afirmând că o va susține indiferent de drumul ales. Stefanik a fost anterior nominalizată pentru funcția de ambasador al SUA la ONU în 2025, însă nominalizarea a fost retrasă din cauza majorității fragile a republicanilor în Camera Reprezentanților.

Deși New York rămâne un bastion democrat, statul a înregistrat cea mai mare deplasare electorală spre Trump între alegerile din 2020 și cele din 2024. Cu toate acestea, democrații au dominat alegerile recente, iar actuala guvernatoare Kathy Hochul rămâne favorită pentru un nou mandat.