Americanii cred că Trump știa despre presupusele crime ale lui Epstein

Fotografiile sunt selectate din zeci de mii de alte fotografii de pe proprietatea lui Epstein.

Dar legăturile lui Epstein cu acești oameni – niciunul dintre ei nefiind acuzat de încălcarea legii – sunt de domeniul public, iar fotografiile în sine nu ne spun prea multe.

De fapt, știrea cea mai surprinzătoare de vineri dimineață ar putea proveni dintr-o sursă diferită: un sondaj.

Sondajul a confirmat cât de problematice ar putea fi pentru Trump documentele care urmează să fie făcute publice, mai ales înainte de termenul limită de vinerea viitoare, când Departamentul de Justiție trebuie să predea Congresului ceea ce are în posesie. Și asta pentru că foarte mulți americani – și chiar republicani – sunt înclinați să creadă, sau cel puțin să ia în considerare ideea, că Trump era la curent cu ceva neplăcut.

3 din 4 americani cred că Trump știa ce face Epstein

Sondajul Reuters-Ipsos a întrebat dacă americanii cred că Trump nu era la curent cu presupusele crime ale lui Epstein înainte ca acestea să devină publice. Doar 18% au răspuns că era „oarecum” sau „foarte” probabil ca Trump să nu fi știut. 60% au răspuns că era „nu prea” sau „deloc” probabil ca Trump să nu fi știut. Asta înseamnă că 3 din 4 persoane cred că Trump știa ceva.

Chiar și în rândul republicanilor, un procent ușor mai mare consideră că Trump era probabil la curent (39%) decât că nu știa (34%).

Trump nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în cazul Epstein și a negat implicarea sa. Dar nu doar acest sondaj sugerează că publicul crede că el are ceva de ascuns. Un sondaj Yahoo News-YouGov realizat în iulie a întrebat nu doar dacă Trump știa despre presupusele crime ale lui Epstein, ci și dacă a fost implicat în crime alături de Epstein. Aproximativ jumătate dintre americani (48%) au spus că cred că Trump a fost implicat.

Dar poate și mai remarcabil este faptul că doar 24% dintre americani se îndoiau de acest lucru. Restul erau neutri.

Și, din nou, chiar și mulți republicani nu excludeau această posibilitate. Doar 55% dintre republicani au respins categoric această afirmație. (13% credeau că Trump a comis crime împreună cu Epstein, în timp ce o treime erau neutri.)

Trei sferturi dintre americani cred în implicarea președintelui

Doar pentru a sublinia lucrurile remarcabile pe care ni le spun aceste sondaje: trei sferturi dintre americani au sugerat că rămân deschiși la posibilitatea ca președintele Statelor Unite să fi știut sau chiar să fi fost implicat în crime alături de un pedofil notoriu. Și chiar și mulți republicani credeau că el știa ceva despre ceea ce făcea Epstein.

Dar poate și mai remarcabil este faptul că doar 24% dintre americani se îndoiau de acest lucru. Restul erau neutri.

Și, din nou, chiar și mulți republicani nu excludeau această posibilitate. Acest lucru sugerează că, chiar dacă nu există dovezi concrete care să-l lege pe Trump de fapte ilegale, publicarea iminentă a mai multor documente ar putea fi nefavorabilă pentru președinte, în măsura în care acestea continuă să-l menționeze pe Trump sau să includă fotografii cu el, așa cum s-a întâmplat și înainte. (În ceea ce privește fotografiile și e-mailurile din proprietate pe care democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților le-au publicat, Casa Albă a afirmat că este vorba de o „farsă a democraților”, spunând că e-mailurile „nu dovedesc absolut nimic, în afară de faptul că președintele Trump nu a făcut nimic greșit” și că administrația „a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât au făcut vreodată democrații”. Doar 55% dintre republicani au respins categoric această afirmație. (13% au considerat că Trump a comis infracțiuni împreună cu Epstein, în timp ce o treime au fost neutri).

Pentru a sublinia aspectele remarcabile pe care ni le relevă aceste sondaje: trei sferturi dintre americani au sugerat că rămân deschiși la posibilitatea ca președintele Statelor Unite să fi știut sau chiar să fi fost implicat în infracțiuni comise de un pedofil notoriu. Și chiar și mulți republicani au considerat că el știa ceva despre activitățile lui Epstein.