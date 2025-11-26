Un sat în care s-au petrecut mai multe crime este invadat de turiștii atrași de mistere

Micul sat Tor a devenit un obiectiv turistic atrăgând pasionați de mistere și crime din întreaga lume. Cadrul natural este potrivit. Satul este situat în inima Pirineilor fiind frecvent învăluit în ceață.

Așezarea a devenit celebră după o serie de crime care a atins apogeul în anii 1980, potrivit express.co. Totul a pornit de la o dispută de lungă durată între localnici privind proprietățile și dreptul de proprietate. În timp, disputa a devenit violentă, iar crimele au apărut și s-au înmulțit.

Crime și legende

Ultima crimă nerezolvată a avut loc în 1995, când trupul în descompunere al lui Josep Montané, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit cu un cablu electric în jurul gâtului. Descoperirea macabră a atras atenția unui tânăr reporter de televiziune. El a făcut o știre, apoi a publicat o carte despre acel loc în 2005, iar în 2018 a realizat un podcast de mare succes.

Investigațiile sale au fost ulterior transformate într-o serie documentară despre crime reale. Seria este extrem de populară și în prezent.

Informațiile din presă au atras atenția pasionaților de crime nerezolvate, care vin în număr mare să viziteze satul. Unii locuiesc în casa lui Josep Montané pentru a experimenta complet „Tor Experience”. Turiștii participă la reconstituiri ale crimei și se plimbă cu cabluri electrice atârnate de gât.

Mitul local susține că satul este blestemat fiind condus de un gardian fantomatic care are sarcina să protejeze muntele de cei care încearcă să-l posede. Se spune că acest spirit este cauza disputelor acerbe care au provocat crimele din comunitate. Localnicii mai spun că văd adesea lumini ciudate și aud sunete inexplicabile noaptea, despre care cred că sunt cauzate de spirit.

Dincolo de crime și legende, Tor este și un loc natural de o frumusețe uluitoare. Muntele și zonele înconjurătoare oferă un peisaj sălbatic, neatins și aproape impenetrabil. De asemenea, în pădurile din zonă trăiesc numeroase animale sălbatice, o altă atracție pentru turiști.