Florida se pregătește de un nou record. Va efectua a șaptesprezecea execuție din acest an

Richard Barry Randolph, în vârstă de 63 de ani, urma să primească injecția letală, la închisoarea de stat din Florida, lângă Starke. Randolph a fost condamnat pentru crimă, jaf armat, agresiune sexuală și furt calificat și condamnat la moarte în 1989.

Aceasta ar fi a 17-a condamnare la moarte executată în Florida în 2025. Și ar extinde și mai mult recordul statului pentru numărul total de execuții într-un singur an, potrivit AP.

Potrivit dosarelor judecătorești, Randolph a încercat să spargă seiful magazinului Handy-Way din Palatka, unde lucrase anterior, în august 1988. Randolph a fost văzut de șefa magazinului, Minnie Ruth McCollum, și cei doi au început să se lupte.

Randolph a bătut-o, a strangulat-o, a înjunghiat-o și a violat-o pe McCollum. Apoi a părăsit magazinul și de a lua mașina femeii, arată dosarele.

Victima a murit la spital din cauza leziunilor celebrale

Trei femei au văzut cum Randolph părăsea magazinul și au sunat la biroul șerifului după ce au văzut prin fereastră că magazinul era în dezordine. Un adjunct a răspuns și a găsit-o pe McCollum încă în viață. Ea a fost dusă la spital în comă și a murit șase zile mai târziu din cauza leziunilor cerebrale grave, potrivit medicilor.

Randolph a fost arestat la scurt timp după atac, într-un magazin alimentar din Jacksonville, în timp ce încerca să împrumute bani și să încaseze biletele de loterie furate din magazinul de proximitate, potrivit adjuncților. Anchetatorii au declarat că Randolph a recunoscut atacul și i-a îndrumat către hainele însângerate pe care le aruncase.

Curtea Supremă din Florida a respins apelurile lui Randolph. El susținuse că o instanță inferioară abuzase de puterea sa discreționară refuzându-i accesul la dosarele publice și că propriii săi avocați ai apărării acționaseră fără consimțământul său. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul lui Randolph joi dimineață.

Până în prezent, în acest an, 43 de bărbați au murit prin execuție în SUA.