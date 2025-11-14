Un bărbat din Florida a fost executat pentru uciderea unei fetițe de șase ani, răpită din dormitorul ei

Bryan Frederick Jennings, în vârstă de 66 de ani, a fost declarat mort la ora 18:20, după ce i s-a administrat o injecție cu trei medicamente la Penitenciarul de Stat Florida, lângă Starke.

Jennings primise pedeapsa cu moartea pentru uciderea Rebeccăi Kunash, care fusese violată și înecată într-un canal, scrie AP.

Când i s-a cerut să facă o declarație finală, Jennings a spus cu voce tare „Nu”. În timp ce medicamentele erau administrate, pieptul i s-a ridicat și brațele i s-au mișcat pentru câteva minute. Apoi a rămas nemișcat, cu gura deschisă.

Execuția fostului marinar a fost una dintre cele trei programate în această săptămână în SUA. În Oklahoma, guvernatorul a salvat viața unui bărbat chiar înainte de injecția letală planificată joi.

Vineri, Stephen Bryant urmează să fie executat prin pluton de execuție în Carolina de Sud, pentru o serie de crime comise acum mai bine de două decenii.

A aruncat-o cu atâta forță încât i-a fracturat craniul

Documentele judiciare arată că Jennings avea 20 de ani și era în concediu din Corpul Marinei pe 11 mai 1979, când a scos plasa de la fereastra dormitorului fetei, în timp ce părinții ei erau într-o altă cameră.

Jennings a răpit fetița, a dus-o cu mașina la un canal și a violat-o, arată mărturiile de la proces. Apoi „a aruncat-o de picioare la pământ cu o forță atât de mare încât i-a fracturat craniul”, conform documentelor judiciare. Fata a fost apoi înecată în canal, unde trupul ei a fost găsit mai târziu în acea zi.

Jennings a fost arestat câteva ore mai târziu pe baza unui mandat de circulație. Descrierea lui corespundea bărbatului văzut lângă casa familiei Kunash atunci când fata a dispărut. Urmele de pantofi găsite la fața locului corespundeau celor purtate de Jennings, amprentele lui au fost găsite pe pervazul ferestrei fetei, iar hainele și părul îi erau ude, conform documentelor judiciare.

Condamnat la moarte de două ori pentru aceeași crimă

Jennings a fost condamnat la moarte de două ori pentru crima din 1979 în Comitatul Brevard, dar ambele condamnări au fost anulate la apel. Procesul final din 1986 a dus la a treia condamnare la moarte. De asemenea, a primit condamnări pe viață pentru răpire, agresiune sexuală și jaf.

Guvernatorul Ron DeSantis, republican, care a semnat ordinul de execuție, a ordonat mai multe execuții într-un singur an decât oricare alt guvernator din Florida de la reinstaurarea pedepsei cu moartea în SUA, în 1976. Recordul anterior era de opt execuții într-un an, în 2014.