Armata SUA a lovit o altă navă în Pacific. Două persoane au fost ucise

Atacul a avut loc la indicațiile secretarului de Război, Pete Hegseth potrivit unui anunț postat pe rețeaua X, potrivit CNN.

„Pe 29 decembrie, la indicațiile lui @SecWar Pete Hegseth, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate în apele internaționale”, a scris SOUTHCOM pe X.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

SOUTHCOM a declarat că doi bărbați au fost uciși și niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit în atac.

Cel puțin 107 persoane au fost ucise în atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, în cadrul unei campanii, numită Operațiunea Southern Spear, despre care administrația Trump a declarat că vizează reducerea traficului de droguri.

Administrația americană i-a etichetat pe cei uciși drept „combatanți ilegali” și a susținut că are capacitatea de a se angaja în atacuri letale fără control judiciar, în urma unei constatări clasificate a Departamentului de Justiție .

Pe 22 decembrie, armata americană a atacat o navă altă despre care se presupune că trafica droguri în estul Oceanului Pacific. Atacurile administrației Trump au stârnit critici din partea unor membri ai Congresului, pe lângă cele ale grupurilor pentru drepturile omului.

Armata a atacat și o instalație din zona docului

Atacul de luni are loc la câteva zile după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au distrus o „mare instalație” săptămâna trecută, ca parte a unei campanii de presiune împotriva Venezuelei, care a inclus o acumulare masivă de trupe și forțe navale americane în Caraibe și o blocadă a petrolierelor sancționate, pe lângă atacuri.

Trump, care a oferit puține detalii suplimentare despre acțiunea de la „marea instalație”, a declarat luni reporterilor că „a avut loc o explozie majoră în zona docului unde se încarcă ambarcațiunile cu droguri” și că „o zonă de implementare” „nu mai există”.