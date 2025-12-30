Prima pagină » Știri externe » Armata SUA a lovit o altă navă în Pacific. Două persoane au fost ucise

Armata SUA a lovit o altă navă în Pacific. Două persoane au fost ucise

Armata americană a efectuat luni un atac asupra unei presupuse nave de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând două persoane, potrivit Comandamentului Sudic al SUA.
Armata SUA a lovit o altă navă în Pacific. Două persoane au fost ucise
Sursa foto: captură video
Laurențiu Marinov
30 dec. 2025, 04:12, Știri externe

Atacul a avut loc la indicațiile secretarului de Război, Pete Hegseth potrivit unui anunț postat pe rețeaua X, potrivit CNN.

„Pe 29 decembrie, la indicațiile lui @SecWar Pete Hegseth, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate în apele internaționale”, a scris SOUTHCOM pe X.

SOUTHCOM a declarat că doi bărbați au fost uciși și niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit în atac.

Cel puțin 107 persoane au fost ucise în atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, în cadrul unei campanii, numită Operațiunea Southern Spear, despre care administrația Trump a declarat că vizează reducerea traficului de droguri.

Administrația americană i-a etichetat pe cei uciși drept „combatanți ilegali” și a susținut că are capacitatea de a se angaja în atacuri letale fără control judiciar, în urma unei constatări clasificate a Departamentului de Justiție .

Pe 22 decembrie, armata americană a atacat o navă altă despre care se presupune că trafica droguri în estul Oceanului Pacific. Atacurile administrației Trump au stârnit critici din partea unor membri ai Congresului, pe lângă cele ale grupurilor pentru drepturile omului.

Armata a atacat și o instalație din zona docului

Atacul de luni are loc la câteva zile după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au distrus o „mare instalație” săptămâna trecută, ca parte a unei campanii de presiune împotriva Venezuelei, care a inclus o acumulare masivă de trupe și forțe navale americane în Caraibe și o blocadă a petrolierelor sancționate, pe lângă atacuri.

Trump, care a oferit puține detalii suplimentare despre acțiunea de la „marea instalație”, a declarat luni reporterilor că „a avut loc o explozie majoră în zona docului unde se încarcă ambarcațiunile cu droguri” și că „o zonă de implementare” „nu mai există”.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor