Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), singura instituție din România care poate organiza examene pentru a autoriza responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a primit peste o mie de dosare la sesiunea organizată în perioada 22-26 septembrie 2025.
Datele referitoare la sesiunea de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția care s-a desfășurat în perioada 22-26.09.2025 sunt următoarele:
„Autorizaţiile și legitimațiile de responsabili tehnici cu execuția, emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 22 – 26 Septembrie 2025, se pot ridica de către titularii acestora personal, în baza unui document de identitate, de la registratura I.C.M.B sau a inspectoratului județean pentru care au optat în cererile de autorizare”, spun reprezentanții ISC.
ISC este responsabil cu emiterea și administrarea conturilor unice de acces în Registrul electronic al activității RTE, un instrument obligatoriu care permite trasabilitatea activității fiecărui responsabil tehnic și monitorizarea calității lucrărilor în timp real.