Prima pagină » Comunicate » Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) anunță că a finalizat sesiunea de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția – sesiune care a avut loc în perioada 22 – 26 septembrie 2025.
Inspectoratul de Stat în Construcții a autorizat peste 360 de responsabili tehnici cu execuția
Mediafax
18 dec. 2025, 17:14, Comunicate

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), singura instituție din România care poate organiza examene pentru a autoriza responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a primit peste o mie de dosare la sesiunea organizată în perioada 22-26 septembrie 2025.

Datele referitoare la sesiunea de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția care s-a desfășurat în perioada 22-26.09.2025 sunt următoarele:

  • Total dosare primite și analizate  – 1390
  • Total candidați acceptați să participe la examene pe domenii/subdomenii – 1114
  • Total candidați care au participat la examene pe domenii/subdomenii – 989
  • Total candidați admiși pe domenii/subdomenii înainte de contestații – 405
  • Total candidați admiși pe domenii/subdomenii după contestații – 414
  • Total autorizații emise în data de 05.12.2025 – 369

Autorizațiile se ridică personal

„Autorizaţiile și legitimațiile de responsabili tehnici cu execuția, emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 22 – 26 Septembrie 2025, se pot ridica de către titularii acestora personal, în baza unui document de identitate, de la registratura I.C.M.B sau a inspectoratului județean pentru care au optat în cererile de autorizare”, spun reprezentanții ISC.

ISC este responsabil cu emiterea și administrarea conturilor unice de acces în Registrul electronic al activității RTE, un instrument obligatoriu care permite trasabilitatea activității fiecărui responsabil tehnic și monitorizarea calității lucrărilor în timp real.

Recomandarea video

Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026! Ce îi așteaptă pe români, încă din luna ianuarie
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor