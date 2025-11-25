Execuție publică în Iran pentru viol

Autoritățile din Iran au anunțat marți execuția publică a unui bărbat condamnat pentru violarea a două femei în provincia Semnan.

Potrivit site-ului oficial al puterii judiciare, Mizan Online, citat de Le Figaro, identitatea bărbatului și data condamnării nu au fost făcute publice.

Ce a dezvăluit ancheta

„Curtea Supremă a confirmat verdictul, iar sentința a fost executată în piața principală din Bastam”, oraș istoric situat în nordul Iranului. Condamnatul a „târât în capcană două femei, pe care le-a violat prin forță și constrângere”, a declarat șeful justiției provinciale, Mohammad Akbari.

Bărbatul executat a folosit „intimidări și amenințări pentru a le face pe victime să se teamă pentru reputația lor” și să păstreze tăcerea asupra agresiunilor suferite.

Iran, printre liderii mondiali la execuții

Execuția a atras atenția deoarece Republica Islamică efectuează, în mod obișnuit, execuțiile prin spânzurătoare în închisori. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty Internațional, Iranul este al doilea stat din lume ca număr de execuții. Țara ocupă locul al doilea după China în ceea ce privește numărul total de persoane executate anual.

Aceasta este a doua execuție publică în ultimele două săptămâni. Un alt bărbat, condamnat pentru crimă, a fost spânzurat recent în plină stradă. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea sau circumstanțele primului caz. Procurorii au subliniat, însă, „gravitatea faptelor” și „nevoia de a apăra siguranța publică”.

Reprezentanți ai justiției iraniene au transmis că, prin aceste execuții publice, urmăresc să descurajeze astfel de infracțiuni. Ei susțin că, astfel, va fi oferit un exemplu ferm comunității.