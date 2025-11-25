Premierul Japoniei a discutat cu președintele Trump pentru prima dată pe fondul disputei cu China

„Președintele Trump a menționat că suntem prieteni extrem de buni și că aș putea să-l sun oricând”, a declarat Takaichi, marți, după o convorbire telefonică cu președintele american.

Șefa executivului de la Tokyo a precizat că Trump a inițiat conversația și a oferit detalii despre conversația cu președintele Xi Jinping de luni.

În convorbirea cu Trump, Xi ar fi reiterat că „revenirea Taiwanului la China” reprezintă o parte esențială a viziunii Beijingului asupra ordinii mondiale, afirmație ce a fost respinsă de premierul taiwanez.

Printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare, liderul de la Casa Albă a punctat că relațiile SUA–China sunt „extrem de puternice” evidențiind progrese în negocierile comerciale, fără a menționa însă Taiwanul.

Convorbirea dintre Trump și premierul japonez a avut loc pe fondul disputei diplomatice dintre Japonia și Taiwan. La începutul lunii noiembrie, Sanae Takaichi a declarat în fața parlamentului că o acțiune a Chinei în Taiwan ar declanșa o reacție militară a Japoniei.