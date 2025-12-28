Prima pagină » Știrile zilei » Lavrov reiterează poziția Rusiei față de independența Taiwanului și avertizează Japonia asupra militarizării

Lavrov reiterează poziția Rusiei față de independența Taiwanului și avertizează Japonia asupra militarizării

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a reafirmat poziția Moscovei în privința independenței Taiwanului și a lansat totodată un avertisment către Japonia în legătură cu eforturile de consolidare a capacităților militare.
28 dec. 2025, 05:04, Știri externe

Serghei Lavrov a declarat că poziția Rusiei în problema Taiwanului rămâne neschimbată. „Poziția Rusiei în problema Taiwanului este bine cunoscută, neschimbată și a fost confirmată în repetate rânduri la cel mai înalt nivel. Partea rusă recunoaște Taiwanul ca parte inalienabilă a Chinei și se opune independenței insulei sub orice formă”, a declarat ministrul de Externe într-un interviu acordat agenției TASS.

Lavrov a subliniat că problema Taiwanului este una de natură internă pentru China, întrucât „Beijingul are toate temeiurile legale pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială”.

Șeful diplomației de la Moscova a criticat și politica de apărare a Japoniei. Acesta a subliniat că demersurile de la Tokyo ar afecta stabilitatea regională.

„Recent, conducerea japoneză a încercat să accelereze militarizarea țării. Influența negativă a unei astfel de abordări asupra stabilității regionale este evidentă. Vecinii noștri japonezi ar fi trebuit să cântărească totul cu atenție înainte de a lua decizii pripite”, a spus Lavrov.

Vineri, guvernul japonez a aprobat un buget pentru Apărare în valoare de 58 de miliarde de dolari pentru 2026, marcând o creștere de 9.4% față de 2025.

În plus, privind situația Taiwanului, la începutul lunii noiembrie, premierul Takaichi a afirmat că o intervenție militară a Chinei în Taiwan ar putea atrage o reacție militară a Japoniei. Afirmația a generat un conflict diplomatic între cele două state care s-a manifestat prin declarații agresive și restricții comerciale.

