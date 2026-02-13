Prima pagină » Știrile zilei » Războiul din Ucraina: Un mort și șase răniți la Odesa și mai multe incendii în Volgograd

În urma schimbului de atacuri dintre Ucraina și Rusia , la Odesa, o persoană a murit și mai multe au fost rănite, iar în regiunea Volgograd, au izbucnit mai multe incendii, fiind rănite trei persoane.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
13 feb. 2026, 08:39, Știri externe

Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a anunțat că atacsul, din noaptea de joi spre vineri, asupra orașului Odesa a vizat infrastructură portuară și feroviară și în urma acestuia a murit o persoane și au fost rănite alte șase, notează Reuters. 

În plus, autoritățile ucrainene au anunțat  că Rusia a bombardat Ucraina cu drone și rachete balistice, provocând noi pagube semnificative sistemului energetic. Zeci de mii de persoane din Kiev, Dnipro și Odesa au rămas fără electricitate, apă și încălzire.

De cealaltă parte, guvernatorul regiunii ruse Volgograd, Andrei Bocharov, a anunțat pe aplicația Telegram că în urma unui atac ucrainean cu drone, mai multe locuințe și autoturisme au fost avariate în orașul Volgograd, punctând că au fost afectate și centre industriale. 

De la încheierea armistițiului energetic și finalul negocierilor bilaterale de la Abu Dhabi care nu s-au soldat doar cu realizarea unui schimb de prizonieri, atacurile dintre Ucraina și Rusia s-au intensificat.  

 

