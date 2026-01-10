Prima pagină » Știri externe » Companiile petroliere americane au fost interesate, dar nu și-au luat angajamente pentru a opera în Venezuela

Companiile petroliere americane au fost interesate, dar nu și-au luat angajamente pentru a opera în Venezuela

Oficialii administrației Trump au ieșit dintr-o lungă întâlnire la Casa Albă cu directorii generali ai companiilor petroliere, aparent fără un acord major din partea companiilor pentru a investi miliarde în noi infrastructuri petroliere din Venezuela, potrivit CNN.
Companiile petroliere americane au fost interesate, dar nu și-au luat angajamente pentru a opera în Venezuela
Laurentiu Marinov
10 ian. 2026, 03:00, Știri externe

„Am avut o întâlnire excelentă cu directorii din industria petrolieră. Am încheiat un fel de înțelegere”, a declarat Trump reporterilor vineri seară, în timp ce se pregătea să plece spre Mar-A-Lago pentru weekend. „Vor veni cu sute de miliarde de dolari.”

Însă, când secretarul Energiei, Chris Wright, a fost întrebat dacă au fost luate angajamente ferme în urma întâlnirii, acesta a declarat pentru CNN că există un „interes imens”, dar nu a precizat că s-a ajuns la vreun acord.

Wright a declarat că Chevron, ultima companie americană care operează în Venezuela, le-a spus oficialilor federali că vede o „cale de a-și crește producția cu 50% în următoarele 18 până la 24 de luni”, dar nu a angajat finanțare în acest sens.

Anterior, în cadrul întâlnirii, Trump a declarat că companiile petroliere vor investi „cel puțin 100 de miliarde de dolari din banii lor” pentru a construi infrastructura petrolieră a Venezuelei.

Companiile au cerut garanții de securitate

Wright a spus că această sumă de bani ar fi suficientă pentru a dezvolta industria petrolieră a țării în următorul deceniu, dacă Venezuela „va fi pașnică și va deveni o țară cu mai multă lege și un mediu de operare mai bun”.

Referindu-se la garanțiile de securitate solicitate de directori în timpul întâlnirii, Wright a spus: „ Dacă urmează să călătorești undeva, vrei să te simți bine în legătură cu locul în care mergi. Cred că aceasta este o afirmație mai generală.”

„Trebuie să îmbunătățim climatul de afaceri și siguranța socială din Venezuela mult mai mult decât este astăzi”, a continuat el, adăugând că, în opinia sa, Venezuela se îndreaptă spre această traiectorie sub conducerea lui Trump.

Venezuela este „neinvestibilă”

Directorii generali ai companiilor petroliere nu s-au angajat public în legătură cu un acord cu Venezuela în timpul întâlnirii de vineri cu Donald Trump.

Directorul general al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat că țara este în prezent „ neinvestibilă”. Directorul general al ConocoPhillips, Ryan Lance, nu s-a angajat să opereze în țară, iar un oficial de rang înalt de la Chevron a detaliat operațiunile actuale ale companiei – mai degrabă decât planurile de extindere a acestora.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta
Gandul
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor