Secretarul Energiei susține că Statele Unite vor să controleze vânzările de petrol ale Venezuelei pentru a genera schimbări politice

„În loc ca petrolul să fie blocat așa cum este acum, vom lăsa petrolul să curgă. Dacă controlăm fluxul de petrol, vânzările acestuia și fluxul de numerar care provine din aceste vânzări, avem un grad mare de control. Fără un grad mare de control, nu obținem schimbare”.

Chris Wright a afirmat și că administrația americană analizează modalitățile prin care companiile petroliere din SUA ar putea reintra pe piața venezueleană.

Declarațiile vin după ce președintele Donald Trump a susținut, în weekend, că Statele Unite ar urma să „preia controlul” asupra Venezuelei după ce Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere în urma unui raid american efectuat sâmbătă.

Potrivit lui Wright, veniturile obținute din vânzarea petrolului ar urma să fie colectate în conturi controlate de autoritățile americane, oferind Washingtonului o pârghie importantă de control.

Venezuela producea aproximativ 3.5 milioane de barili pe zi în anii 1970, însă declinul investițiilor și gestionarea deficitară au redus producția la 1.1 milioane de barili, potrivit statisticilor din 2025.

Wright a mai transmis: „Am putea obține câteva sute de mii de barili pe zi de producție suplimentară pe termen scurt și mediu, dacă există condițiile pentru investiții mici de capital”.