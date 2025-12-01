Președintele Trump l-a invitat pe premierul israelian Netanyahu la Casa Albă pe fondul ciocnirilor cu Siria

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a discutat în această seară cu președintele SUA, Donald Trump. Președintele SUA, Trump, l-a invitat pe prim-ministrul Netanyahu la o întâlnire la Casa Albă în viitorul apropiat”, se arată în comunicatul emis de biroul premierului Netanyahu și citat de Reuters.

Cei doi oficiali au discutat despre dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Tot luni, președintele Trump a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețele sociale: „Este foarte important ca Israelul să mențină un dialog puternic și sincer cu Siria și să nu se întâmple nimic care să interfereze cu evoluția Siriei către un stat prosper”.

Trump a continuat să sprijine noua conducere siriană, reprezentată de Ahmed al-Sharaa, în timp ce Israelul și-a exprimat reticența din cauza trecutului acestuia și a legăturilor cu mișcări islamiste. Liderii israelieni au cerut Washingtonului să mențină Siria într-o poziție slabă la nivel militar și politic.

Relațiile dintre Israel și Siria rămân tensionate întrucât Siria nu recunoaște oficial Israelul, iar Israelul ocupă mai multe teritorii siriene din decembrie 2024, din proximitatea Culmilor Golan, anexate în 1967.

În plus, vineri un raid israelian în sudul Siriei a ucis 13 persoane.