Un raid israelian asupra unui sat din sudul Siriei a provocat moartea a 13 persoane, potrivit rapoartelor mass-media de stat siriene

În același timp, forțele israeliene au anunțat că șase dintre soldații lor au fost răniți în confruntările cu militanți din regiune, trei aflându-se în stare gravă. Această operațiune Israel Siria a avut loc în zona Beit Jinn, aproape de granița cu Israelul, într-o regiune tensionată de luni de zile.

Desfășurarea operațiunii

Armata israeliană a declarat că a acționat pentru a reține membri ai unei grupări identificate drept „organizația teroristă Jaama Islamiya”.

Potrivit sursei militare, trupele au fost atacate cu focuri de armă în timpul acțiunii, fiind nevoite să răspundă cu tiruri directe și sprijin aerian. Această confruntare din cadrul operațiunii Israel Siria a dus la neutralizarea unui număr neprecizat de militanți, iar suspecții vizați ar fi fost deja capturați.

SANA a raportat cinci morți, inclusiv doi copii, însă un alt post de stat, Ekhbariya, a anunțat zece victime. Autoritățile israeliene nu au oferit detalii suplimentare despre presupusele atacuri pregătite de suspecții vizați. Operațiunea s-a încheiat după ore întregi de tensiune, într-un context regional deja instabil.

Context regional extins

După înlăturarea președintelui Bashar al-Assad în urmă cu un an de către rebelii islamiști sunniți, Israelul a mobilizat trupe și echipament militar dincolo de zona tampon stabilită în 1974. În această perioadă, incursiunile israeliene în sudul Siriei au devenit regulate, obiectivul declarat fiind menținerea unei zone de frontieră fără prezență militantă.