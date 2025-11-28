Prima pagină » Știrile zilei » Cinci persoane, printre care și doi copii, ucise într-un raid al armatei israeliene în Siria

Cinci persoane, printre care și doi copii, ucise într-un raid al armatei israeliene în Siria

Cel puțin cinci persoane au fost ucise, inclusiv doi copii, într-un raid israelian desfășurat vineri în sudul Siriei, relatează agenția siriană de stat SANA, citată de Reuters. Armata israeliană a precizat că raidul a vizat o grupare islamică din regiune.
Foto: DALL E
Radu Mocanu
28 nov. 2025, 09:39, Știri externe

Cinci persoane au fost ucise, printre care doi copii într-un raid israelian desfășurat în zona Beit Jinn, în sudul Siriei.  

Armata israeliană a confirmat desfășurarea unei operațiuni care viza reținerea unor suspecți despre care susține că aparțin organizației teroriste Jaama Islamiya. Potrivit comunicatului, trupele israeliene au fost atacate de militanți și au ripostat cu focuri de armă și sprijin aerian. În confruntări, șase soldați israelieni au fost răniți, trei dintre ei grav. 

IDF a mai precizat că  suspecții vizați erau implicați în „atacuri teroriste avansate împotriva civililor israelieni” și că operațiunea s-a încheiat cu reținerea suspecților și uciderea a două persoane considerate militanți.  

De la căderea regimului condus de Bashar al-Assad, în decembrie 2024, Israelul s a desfășurat trupe și echipament militar depășind zona tampon stabilită în 1974. De asememena, militari israelieni acționează des în interiorul Siriei, pentru a menține o zonă liberă de militanți. 