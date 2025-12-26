IDF lansează o operațiune în Qabatiya după un atac mortal în nordul Israelului

Armata israeliană anunță declanșarea unei operațiuni în localitatea Qabatiya, din nordul Cisiordaniei, după un atac cu cuțitul comis în nordul Israelului.

Potrivit IDF, un palestinian din acest oraș a ucis două persoane și a rănit alte două în cursul zilei de vineri, notează The Times of Israel.

Forțele israeliene au intrat în Qabatiya și au efectuat un raid la locuința atacatorului. În timpul intervenției, tatăl acestuia a fost reținut.

IDF precizează că la operațiune participă unitatea de elită Duvdevan, o unitate specială de parașutiști și structura de operațiuni speciale Metzada a poliției israeliene.