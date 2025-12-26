Prima pagină » Politic » IDF lansează o operațiune în Qabatiya după un atac mortal în nordul Israelului

IDF a lansat vineri o operațiune în localitatea Qabatiya după un atac cu cuțitul în nordul Israelului.
Nițu Maria
26 dec. 2025, 20:40, Politic

Armata israeliană anunță declanșarea unei operațiuni în localitatea Qabatiya, din nordul Cisiordaniei, după un atac cu cuțitul comis în nordul Israelului.

Potrivit IDF, un palestinian din acest oraș a ucis două persoane și a rănit alte două în cursul zilei de vineri, notează The Times of Israel.

Forțele israeliene au intrat în Qabatiya și au efectuat un raid la locuința atacatorului. În timpul intervenției, tatăl acestuia a fost reținut.

IDF precizează că la operațiune participă unitatea de elită Duvdevan, o unitate specială de parașutiști și structura de operațiuni speciale Metzada a poliției israeliene.

Conform presei palestiniene, buldozerele militare au amplasat bariere rutiere în interiorul orașului.

Trupele și vehiculele armatei au patrulat pe străzi, iar lunetiști au fost poziționați pe unele clădiri. De asemenea, intrările în orașul cu aproximativ 25.000 de locuitori au fost blocate.

Armata afirmă că trupele IDF și ofițerii Shin Bet „cartografiază zona în pregătirea demolării casei teroristului”.

„În acest moment, forțele continuă să caute suspecți suplimentari în sat și lucrează pentru a aresta persoane căutate și a localiza arme”, transmite IDF.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, declară că trupele „operează acum în satul Qabatiya pentru a dejuca terorismul și percheziționează casa teroristului care a comis atacul de astăzi”.

