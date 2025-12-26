IDF lansează o operațiune în Qabatiya după un atac mortal în nordul Israelului

Conform presei palestiniene, buldozerele militare au amplasat bariere rutiere în interiorul orașului.
Trupele și vehiculele armatei au patrulat pe străzi, iar lunetiști au fost poziționați pe unele clădiri. De asemenea, intrările în orașul cu aproximativ 25.000 de locuitori au fost blocate.
Armata afirmă că trupele IDF și ofițerii Shin Bet „cartografiază zona în pregătirea demolării casei teroristului”.
„În acest moment, forțele continuă să caute suspecți suplimentari în sat și lucrează pentru a aresta persoane căutate și a localiza arme”, transmite IDF.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, declară că trupele „operează acum în satul Qabatiya pentru a dejuca terorismul și percheziționează casa teroristului care a comis atacul de astăzi”.