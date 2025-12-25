Siria: Un lider al Statului Islamic a fost eliminat într-un raid din apropierea Damascului

Potrivit comunicatului de presă emis de ministerul de la Damasc, în urma acțiunii a fost eliminat Mohammed Shahadeh, cunoscut și sub numele de Abu Omar Shaddad, un lider important al Statului Islamic, considerat guvernator al regiunii Hauran, din sudul Siriei.

Raidul a avut loc în orașul al-Buweida din apropierea Damascului și s-a realizat după o perioadă lungă de supraveghere. La acțiune a participat și Direcția Generală de Informații care s-a coordonat cu forțe internaționale.

Anunțul vine la o zi după ce autoritățile siriene au comunicat arestarea lui Taha al-Zoubi, alt lider al grupării teroriste. Potrivit autorităților, în urma raziei care a rezultat în arestarea acestuia, s-a confiscat o vestă explozivă și o armă.

Potrivit oficialilor militari sirieni, raidurile reprezintă o lovitură puternică pentru gruparea Statului Islamic.

În Siria, gruparea consideră actualele autorități de la Damasc ilegitime.

Deși Statul Islamic a suferit înfrângeri în ultimii ani, membrii acesteia continuă să realizeze atentate. În 13 decembrie, trei americani, doi militari și un civil, au fost uciși, iar ca urmare a incidentelor, SUA a lansat o serie de atacuri împotriva ISIS.