Prima pagină » Știrile zilei » Siria: Un lider al Statului Islamic a fost eliminat într-un raid din apropierea Damascului

Siria: Un lider al Statului Islamic a fost eliminat într-un raid din apropierea Damascului

Ministerul de Interne sirian a anunțat joi eliminarea unui lider al grupării Statul Islamic în urma unei operațiuni desfășurate în apropierea capitalei, într-un efort mai amplu de eliminare a celulelor active ale grupării, informează Al Jazeera.
Siria: Un lider al Statului Islamic a fost eliminat într-un raid din apropierea Damascului
Foto: Freepik
Radu Mocanu
26 dec. 2025, 01:09, Știri externe

Potrivit comunicatului de presă emis de ministerul de la Damasc, în urma acțiunii a fost eliminat Mohammed Shahadeh, cunoscut și sub numele de Abu Omar Shaddad, un lider important al Statului Islamic, considerat guvernator al regiunii Hauran, din sudul Siriei. 

Raidul a avut loc în orașul al-Buweida din apropierea Damascului și s-a realizat după o perioadă lungă de supraveghere. La acțiune a participat și Direcția Generală de Informații care s-a coordonat cu forțe internaționale. 

Anunțul vine la o zi după ce autoritățile siriene au comunicat arestarea lui Taha al-Zoubi, alt lider al grupării teroriste. Potrivit autorităților, în urma raziei care a rezultat în arestarea acestuia, s-a confiscat o vestă explozivă și o armă. 

Potrivit oficialilor militari sirieni, raidurile reprezintă o lovitură puternică pentru gruparea Statului Islamic. 

În Siria, gruparea consideră actualele autorități de la Damasc ilegitime.

Deși Statul Islamic a suferit înfrângeri în ultimii ani, membrii acesteia continuă să realizeze atentate. În 13 decembrie, trei americani, doi militari și un civil, au fost uciși, iar ca urmare a incidentelor, SUA a lansat o serie de atacuri împotriva ISIS. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
Libertatea
Ce să pui pe masă de sărbători ca să ai noroc tot anul. Preparatele „magice” din tradiția populară
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor