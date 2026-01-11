Prima pagină » Știrile zilei » Israel în alertă pe fondul posibilității unei intervenții americane în Iran

Autoritățile israeliene se află în stare de alertă ridicată, pe fondul posibilității unei intervenții militare americane în Iran, în contextul protestelor cu care se confruntă regimul de la Teheran, au declarat surse pentru Reuters.
11 ian. 2026, 09:22, Știri externe

Sursele citate de Reuters, care au participat la întâlnirea structurilor israeliene de securitate din decursul zilelor de sâmbătă și duminică, nu au oferit detalii despre ce presupune concret starea de alertă ridicată a Israelului.  

Sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre posibilitatea unei intervenții americane în Iran, potrivit unei surse israeliene. Un oficial american a confirmat convorbirea, fără a preciza subiectele discutate.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară. 

Președintele Trump a spus în repetate rânduri că Statele Unite sunt gata să intervină și a avertizat conducerea iraniană să nu folosească forța împotriva protestatarilor, însă Israelul nu și-a exprimat intenția de a interveni direct în Iran. 

În luna iunie a anului trecut Israel și Iran s-au aflat într-un război de 12 zile când SUA au sprijinit Israelul prin atacuri aeriene asupra unor ținte iraniene.

 

