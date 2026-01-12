Fosta consilieră a lui Trump, Dina Powell McCormick, numită în fruntea Meta

Powell McCormick, care a ocupat timp de 16 ani funcții de conducere la Goldman Sachs, a fost consilier adjunct pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump în primul său mandat și consilier senior la Casa Albă în timpul mandatului fostului președinte George W. Bush, scrie Reuters.

Numirea ei este cea mai recentă dintr-o serie de schimbări pe care Meta le-a făcut în ultimul an pentru a alinia mai bine compania cu Trump. Meta accelerează investițiile în inteligența artificială de frontieră și superinteligența personală. CEO-ul Mark Zuckerberg caută sprijinul lui Trump pentru a construi centre de date și capacitate energetică pentru aceste investiții.

Trump a felicitat-o pe Powell McCormick pentru numirea sa într-o postare pe rețelele sociale, lăudând-o ca fiind o „persoană fantastică și foarte talentată” care a servit administrația sa cu „putere și distincție”.

Niciun purtător de cuvânt al Meta nu a răspuns unui mesaj transmis de Reuters dacă angajarea ei are scopul de a-l atrage pe Trump.

Meta a declarat că Powell McCormick va fi o figură cheie în a decide direcția strategică și execuția companiei. Responsabilitățile sale vor include, de asemenea, crearea de noi parteneriate strategice de capital și extinderea „capacității de investiții pe termen lung” a companiei, potrivit unui comunicat al companiei.

„Experiența Dinei la cele mai înalte niveluri ale finanțelor globale, combinată cu relațiile sale profunde în întreaga lume, o fac să fie potrivită în mod unic pentru a ajuta Meta să gestioneze această nouă fază de creștere”, a declarat Zuckerberg într-un comunicat.

Rolul lui Powell reflectă eforturile depuse de fosta directoare operațională Sheryl Sandberg, care, în timpul mandatului său, a profitat de legăturile sale strânse cu establishmentul de la Washington și cu Partidul Democrat pentru a ajuta compania să facă față controlului din partea legiuitorilor și autorităților de reglementare.

La începutul lunii ianuarie, Meta l-a angajat pe fostul consilier comercial al lui Trump, C.J. Mahoney, pentru a conduce echipa juridică, înlocuind-o pe consilierul general Jennifer Newstead, care a lucrat în administrația fostului președinte Joe Biden. Alte schimbări care probabil i-au plăcut lui Trump au fost renunțarea la programul de verificare a faptelor din SUA, promovarea republicanului Joel Kaplan în funcția de nou director global al companiei și încetarea programelor de diversitate.

Powell McCormick a demisionat din consiliul de administrație al Meta în decembrie, la doar opt luni după ce s-a alăturat companiei.

Meta s-a străduit să rămână relevantă în cursa pentru inteligența artificială din Silicon Valley, după ce modelul său Llama 4 a fost primit cu scepticism. Compania s-a angajat să investească până la 72 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital până în 2025.