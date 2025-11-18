Siria deschide primul proces public după violențele sectare soldate cu peste 1.400 de morți

Primul proces legat de violențele devastatoare care au zguduit provinciile de coastă ale Siriei în luna martie a debutat marți la Palatul de Justiție din Aleppo, potrivit Associated Press.

În fața instanței au fost aduși 14 inculpați, după luni de investigații conduse de autoritățile noului guvern sirian.

Comisia oficială de anchetă a trimis în total 563 de suspecți în fața justiției.

Cei 14 acuzați sunt împărțiți în mod egal între persoane loiale ai fostului președinte Bashar al-Assad și membri ai forțelor de securitate ale noului guvern.

În timpul audierilor transmise la televiziunea de stat, judecătorul a cerut clarificări privind statutul fiecărui inculpat, dacă sunt civili sau militari, înainte de a suspenda ședința și de a o reprograma pentru luna decembrie.

Potrivit presei oficiale, inculpații ar putea fi acuzați de revoltă, incitare la război civil, atacuri asupra forțelor de securitate, omor, jaf și conducerea unor grupări armate.

Dimensiunea cazului și numărul mare de suspecți ridică semne de întrebare cu privire la durata procesului.

Violențele au izbucnit în martie, când grupări înarmate loiale lui Assad au organizat o ambuscadă împotriva forțelor guvernamentale.

Contraofensiva a declanșat un val de atacuri de răzbunare asupra civililor din comunitatea alawită, minoritatea religioasă din care provine fostul președinte și care locuiește în mare parte în regiunile de coastă.

Investigația guvernului sirian a concluzionat că peste 1.400 de persoane, în majoritate civili, au fost ucise în doar câteva zile.

Deși autoritățile susțin că nu există dovezi că noii lideri militari au ordonat atacuri împotriva alawiților, o anchetă a Națiunilor Unite a contrazis această versiune.

Raportul ONU a descris violențele comise de facțiuni pro-guvernamentale drept „răspândite și sistematice” și a documentat raiduri asupra locuințelor din zonele alawite, unde civilii erau întrebați de apartenența religioasă, iar bărbații și băieții alawiți erau luați și executați.