Rusia ar fi pierdut peste 1,2 milioane de militari de la începutul invaziei

Statul Major ucrainean a transmis că, doar în ultimele 24 de ore, forțele ruse au înregistrat aproximativ 1.000 de pierderi.

Datele publicate indică și pierderi semnificative de echipamente militare, inclusiv 11.481 de tancuri și 23.845 de vehicule blindate de luptă.

Conform raportului, armata rusă a mai pierdut peste 35.600 de sisteme de artilerie, 1.586 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor și 1.266 de sisteme de apărare antiaeriană.

De asemenea, bilanțul include 434 de avioane, 347 de elicoptere și aproape 97.700 de drone distruse.

În listă apar și 4.136 de rachete de croazieră, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine, notează Kyiv Independent.

Autoritățile ucrainene publică zilnic astfel de estimări, care nu pot fi verificate independent.