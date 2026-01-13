Iranul a livrat Rusiei armament de peste 4 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina

Potrivit sursei, contractele semnate între Teheran și Moscova începând din octombrie 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, au vizat rachete balistice și sisteme de apărare antiaeriană estimate la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

Printre echipamentele livrate se numără sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune de tip Fath-360, alte aproape 500 de rachete similare, precum și circa 200 de rachete sool- aer destinate sistemelor de apărare aeriană.

Evaluarea mai arată că Iranul a livrat Rusiei milioane de cartușe și obuze de artilerie, iar aceste livrări nu reprezintă întreaga amploare a cooperării militare, fiind așteptate și alte transporturi de echipamente.

Teheranul a furnizat, de asemenea, drone kamikaze Shahed-136 și a transferat tehnologie care a permis Rusiei să producă aceste aparate pe plan intern, sub denumirea Geran-2.

Această colaborare face parte dintr-un acord separat, în valoare de 1,75 miliarde de dolari, semnat la începutul anului 2023.

În total, potrivit estimării citate de Bloomberg, Rusia a cheltuit peste 4 miliarde de dolari pentru armament și echipamente militare provenite din Iran, de la sfârșitul anului 2021 până în prezent.