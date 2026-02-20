Prima pagină » Știri externe » Autoritățile din SUA investighează moartea a opt schiori surprinși de o avalanșă în Sierra Nevada

Autoritățile din SUA investighează moartea a opt schiori surprinși de o avalanșă în Sierra Nevada

Autoritățile care investighează avalanșa mortală din munții Sierra Nevada din California, vor analiza dacă neglijența criminală a jucat un rol în tragedie, potrivit declarațiilor date, vineri, de un reprezentant al poliției din statul californian.
Autoritățile din SUA investighează moartea a opt schiori surprinși de o avalanșă în Sierra Nevada
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
20 feb. 2026, 23:06, Știri externe

După ce opt schiori au murit pe munte în Sierra Nevada, iar o a noua persoană a fost dată dispărută, în urma unei avalanșe petrecute, marți, autoritățile Biroul Șerifului din districtul Nevada, dar și o agenție americană de stat care reglementează siguranța la locul de muncă au deschis anchete, potrivit Associated Press. 

Schiorii făceau parte dintr-un grup dintr-un grup de 15 persoane, între care patru ghizi și 11 turiști, care se aflau într-o excursie de trei zile, în munții din Sierra Nevada, oferită de compania turistică „Blackbird Mountain Guides”.

Autoritățile din SUA încearcă să determine de ce compania turistică care a organizat excursia nu a anulat-o în contextul furtunii puternice. Autoritățile încearcă să stabilească și dacă ghizii știau sau nu că vremea urma să se înrăutățească.

Compania turistică a precizat că ghizii care conduceau excursia erau instruiți și certificați pentru a schia în zone sălbatice și erau instructori ai Institutului American pentru Cercetarea și Educația în domeniul Avalanșelor.

Compania a precizat și că cei patru ghizi se aflau în contact permanent cu ghizii experimentați de la bază, pentru a discuta condițiile de drum dar și traseul, în funcție de vreme, potrivit declarațiilor date de Zeb Blais, fondatorul companiei.

În ciuda avertismentelor de vreme rea, excursia celor 15 schiori a început, duminică. Marți dimineață, autoritățile au avertizat că sunt așteptate avalanșe.

Experții în siguranța avalanșelor spun că nu este neobișnuit ca schiorii să iasă pe munte atunci când există o alertă de avalanșă sau chiar un avertisment.

Echipele de salvare nu au putut recupera cadavrele celor opt schiori morți în avalanșa de marți din cauza condițiilor meteo nefavorabile și nici nu au reușit să găsească cadavrul celui de-al nouălea, care a dispărut, și despre care se crede că ar fi murit în avalanșa de marți.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor