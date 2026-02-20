Autoritățile din SUA investighează moartea a opt schiori surprinși de o avalanșă în Sierra Nevada

După ce opt schiori au murit pe munte în Sierra Nevada, iar o a noua persoană a fost dată dispărută, în urma unei avalanșe petrecute, marți, autoritățile Biroul Șerifului din districtul Nevada, dar și o agenție americană de stat care reglementează siguranța la locul de muncă au deschis anchete, potrivit Associated Press.

Schiorii făceau parte dintr-un grup dintr-un grup de 15 persoane, între care patru ghizi și 11 turiști, care se aflau într-o excursie de trei zile, în munții din Sierra Nevada, oferită de compania turistică „Blackbird Mountain Guides”.

Autoritățile din SUA încearcă să determine de ce compania turistică care a organizat excursia nu a anulat-o în contextul furtunii puternice. Autoritățile încearcă să stabilească și dacă ghizii știau sau nu că vremea urma să se înrăutățească.

Compania turistică a precizat că ghizii care conduceau excursia erau instruiți și certificați pentru a schia în zone sălbatice și erau instructori ai Institutului American pentru Cercetarea și Educația în domeniul Avalanșelor.

Compania a precizat și că cei patru ghizi se aflau în contact permanent cu ghizii experimentați de la bază, pentru a discuta condițiile de drum dar și traseul, în funcție de vreme, potrivit declarațiilor date de Zeb Blais, fondatorul companiei.

În ciuda avertismentelor de vreme rea, excursia celor 15 schiori a început, duminică. Marți dimineață, autoritățile au avertizat că sunt așteptate avalanșe.

Experții în siguranța avalanșelor spun că nu este neobișnuit ca schiorii să iasă pe munte atunci când există o alertă de avalanșă sau chiar un avertisment.

Echipele de salvare nu au putut recupera cadavrele celor opt schiori morți în avalanșa de marți din cauza condițiilor meteo nefavorabile și nici nu au reușit să găsească cadavrul celui de-al nouălea, care a dispărut, și despre care se crede că ar fi murit în avalanșa de marți.