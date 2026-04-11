Prima pagină » Social » Avertisment ANM: Risc însemnat de avalanșe la munte. Pot fi declanșate chiar de turiști și schiori

Avertisment ANM: Risc însemnat de avalanșe la munte. Pot fi declanșate chiar de turiști și schiori

ANM avertizează că riscul de producere a avalanșelor la munte se menține ridicat până luni seara. Acestea pot fi declanșate chiar de turiști sau schiori.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 15:46, Social

Potrivit ANM, este risc însemnat de avalanșe în Munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu.

Meteorologii susțin că la altitudini de peste 1.800 de metri este un strat de zăpadă nou-depus peste zăpada mai veche și înghețată.

„Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori”, se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Risc moderat de avalanșe este până luni seara în masivele Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău.

Stratul de zăpadă ajunge la 215 cm la Vârful Omu, 188 cm la Bâlea-Lac, 145 cm la Țarcu, 116 cm la Călimani și 114 cm la Lăcăuți.

Cum va fi vremea la munte

Vremea va fi mai rece decât cea normală a perioadei, izolat geroasă noaptea pe crestele Carpaților Meridionali. Cerul va fi variabil în Carpații Occidentali și temporar noros în Carpații Meridionali și Orientali, unde se va semnala temporar ninsoare și trecător lapoviță la altitudini joase.

Stratul de zăpadă poate înregistra creșteri ușoare la peste 2000 m. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele înalte, dar în Carpații Orientali trecător și la altitudini mai joase. Se va semnala local ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste.

La peste 1.800 de metri, minimele vor fi cuprinse între -12 și -6 grade, iar maximele între -6 și 0 grade Celsius.

