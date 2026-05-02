Salvamont Argeș: Risc crescut de avalanșe la altitudini peste 1.800 de metri / Turiștii, sfătuiți să evite traseele unde sunt condiții meteo severe

Serviciul Public Județean Salvamont Argeș avertizează că la altitudini de peste 1.800 m, în masivele Făgăraș, Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, se înregistrează condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă, temperaturi negative și risc crescut de avalanșe. În acest sens, turiștii sunt sfătuiți să evite traseele în zonele menționate.
Sursa foto: captură video Facebook/Salvamont Argeș
Diana Nunuț
02 mai 2026, 18:58, Social

Serviciul Public Județean Salvamont Argeș a transmis sâmbătă un comunicat de presă, prin care informează turiștii că la altitudini de peste 1.800 m, în masivele Făgăraș, Iezer-Păpușa și Piatra Craiului, se înregistrează condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă, temperaturi negative și risc crescut de avalanșe.

În acest sens, turiștii sunt îndemnați să evite traseele alpine înalte și zonele de creastă, unde condițiile sunt severe și marcajele pot fi acoperite de zăpadă.

„Nu vă deplasați pe văi sau pante înclinate unde există acumulări de zăpadă și risc de avalanșă. Alegeți trasee adaptate nivelului de pregătire și condițiilor meteo. Echiparea corespunzătoare este obligatorie: bocanci de iarnă, îmbrăcăminte impermeabilă, lanternă, kit de avalanșă, telefon încărcat și baterie externă”, anunță Salvamont Argeș, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să informeze o persoană apropiată cu privire la traseul ales.

„Nu plecați singuri pe trasee montane, mai ales în condiții de vreme severă”, mai avertizează Salvamont Argeș, care subliniază că vizibilitatea redusă poate duce la rătăcire, în timp ce stratul de zăpadă proaspăt crește riscul de avalanșe, iar temperaturile scăzute favorizează hipotermia.

În caz de urgență, turiștii sunt îndemnați să apeleze 112 sau Dispeceratul Național Salvamont, la numărul 0725 826 668.

