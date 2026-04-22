Prima pagină » Meteo » Lapoviță, brumă, vânt extrem: ANM emite Cod portocaliu de vânt într-o regiune a României și Cod galben în toată țara

Lapoviță, brumă, vânt extrem: ANM emite Cod portocaliu de vânt într-o regiune a României și Cod galben în toată țara

ANM a emis UN cod portocaliu de vânt puternic pentru joi, 23 aprilie, vizând județele Botoșani și Iași și zona joasă a județului Suceava. Rafale de până la 90 km/h sunt așteptate în aceste zone. Totodată, o informare meteorologică și un cod galben de vânt sunt în vigoare pentru aproape toată țara până pe 24 aprilie.
Andreea Tobias
22 apr. 2026, 09:50, Știrile zilei

Prognoza meteo ANM anunță o perioadă instabilă între 22 și 24 aprilie, cu alerte de tip Cod portocaliu și Cod galben. Vântul puternic, ninsorile la munte și bruma nocturnă sunt principalele fenomene vizate.

Cod portocaliu de vânt: județele afectate joi

În intervalul 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00, sunt vizate județele Botoșani, Iași și zona joasă a județului Suceava. Rafalele vor atinge 70–90 km/h în aceste zone.

Intensificări puternice sunt așteptate și la munte. În Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1.600 m, rafalele vor ajunge la 90–130 km/h.

Cod galben de vânt în toată țara joi

Codul galben este valabil între 23 aprilie, ora 09:00, și 23 aprilie, ora 22:00. Sunt vizate Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea.

Vitezele vântului vor fi de 50 – 70 km/h în zonele de câmpie și deal. La munte, rafalele vor depăși 70–90 km/h.

Ninsori la munte miercuri și joi

Informarea meteorologică este valabilă între 22 aprilie, ora 10:00, și 24 aprilie, ora 10:00. Miercuri vor fi precipitații mixte la munte și trecător în estul și sudul Transilvaniei.

La altitudini de peste 1.400 m, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge. Stratul nou de zăpadă va fi în medie de 5 cm.

Vreme rece și brumă în regiunile intracarpatice

Vremea va fi rece pentru această perioadă atât miercuri, cât și joi. În cursul nopților se va produce brumă pe alocuri.

Zonele cel mai expuse sunt regiunile intracarpatice și zonele deluroase din restul teritoriului.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
Libertatea
Psihologii susțin că toți oamenii care vorbesc singuri au această trăsătură comună
CSID
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Promotor