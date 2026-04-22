Lapoviță, brumă, vânt extrem: ANM emite Cod portocaliu de vânt într-o regiune a României și Cod galben în toată țara

Prognoza meteo ANM anunță o perioadă instabilă între 22 și 24 aprilie, cu alerte de tip Cod portocaliu și Cod galben. Vântul puternic, ninsorile la munte și bruma nocturnă sunt principalele fenomene vizate.

Cod portocaliu de vânt: județele afectate joi

În intervalul 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00, sunt vizate județele Botoșani, Iași și zona joasă a județului Suceava. Rafalele vor atinge 70–90 km/h în aceste zone.

Intensificări puternice sunt așteptate și la munte. În Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1.600 m, rafalele vor ajunge la 90–130 km/h.

Cod galben de vânt în toată țara joi

Codul galben este valabil între 23 aprilie, ora 09:00, și 23 aprilie, ora 22:00. Sunt vizate Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea.

Vitezele vântului vor fi de 50 – 70 km/h în zonele de câmpie și deal. La munte, rafalele vor depăși 70–90 km/h.

Ninsori la munte miercuri și joi

Informarea meteorologică este valabilă între 22 aprilie, ora 10:00, și 24 aprilie, ora 10:00. Miercuri vor fi precipitații mixte la munte și trecător în estul și sudul Transilvaniei.

La altitudini de peste 1.400 m, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge. Stratul nou de zăpadă va fi în medie de 5 cm.

Vreme rece și brumă în regiunile intracarpatice

Vremea va fi rece pentru această perioadă atât miercuri, cât și joi. În cursul nopților se va produce brumă pe alocuri.

Zonele cel mai expuse sunt regiunile intracarpatice și zonele deluroase din restul teritoriului.