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ANM anunță temperaturi peste normal până în iulie. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 8 iunie - 6 iulie 2026. Specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în mare parte din țară, în special în vest, în timp ce precipitațiile vor fi sub nivelul normal în anumite regiuni pe parcursul lunii iunie.
ANM anunță temperaturi peste normal până în iulie. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 08:06, Știrile zilei
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ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă. Dacă locuiești în vestul țării, urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât de obicei.

8–15 iunie: cald în vest, precipitații reduse în cea mai mare parte a țării

În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest.

15–22 iunie: temperaturi peste medie în vest și centru, precipitații echilibrate

A doua săptămână aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile.

22–29 iunie: cea mai caldă săptămână – excepție fac regiunile sud-estice

Intervalul 22–29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

29 iunie – 6 iulie: cald peste tot, precipitații normale

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

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