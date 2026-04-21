Vreme rece și anomalii termice în România. Ce anunță ANM pentru intervalul 20 aprilie – 18 mai

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteo pentru intervalul 20 aprilie – 18 mai 2026. Prognoza ANM anunță temperaturi cu mult sub valorile normale în primele două săptămâni, cu puține ploi în mai multe regiuni ale țării.
Andreea Tobias
21 apr. 2026, 07:59, Știrile zilei

Săptămâna 20 – 27 aprilie: frig neașteptat pentru această perioadă

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale în cea mai mare parte a României., conform ANM.

Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor încadra în limite normale pentru această perioadă.

ANM, săptămâna 27 aprilie – 4 mai: anomalie termică în toată țara

Regimul termic va rămâne cu mult sub normele climatologice, de această dată în întreaga țară. Precipitațiile vor fi insuficiente în vest și nord-vest. În sud-est, vor fi ușor excedentare, iar în restul teritoriului se vor menține în limite normale.

Săptămâna 4 – 11 mai: o ușoară revenire a temperaturilor

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a României. Precipitațiile rămân deficitare, în special în regiunile vestice și sud-vestice. În rest, cantitățile se vor situa în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 11 – 18 mai: vreme apropiată de normalul perioadei

Regimul termic va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi și ele în general normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Prognoza meteo ANM indică o stabilizare treptată față de săptămânile anterioare.

