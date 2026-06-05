După furtunile de joi, ANM emite noi alerte pentru mare parte din țară

Weekendul vine cu furtuni, grindină și vânt de până la 70 km/h. ANM a emis cod galben pentru două zile consecutive.

Vineri, 5 iunie, ora 12 – 23: Apuseni, Carpații Orientali, Muntenia și Dobrogea

Prima avertizare este valabilă vineri între orele 12 și 23. Sunt vizate Munții Apuseni, jumătatea de nord a Carpaților Orientali, sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelie cu rafale de 50 – 70 km/h. Nu este exclusă grindina de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă estimate sunt de 15 – 25 l/mp în intervale de 1 – 3 ore, iar izolat peste 30 – 40 l/mp.

După-amiază, manifestări de instabilitate vor apărea pe arii restrânse și în centrul și sud-estul țării. În noaptea de vineri spre sâmbătă, aversele vor mai afecta local Transilvania și zona Carpaților Orientali.

Sâmbătă, 6 iunie, ora 12–23: Moldova, Transilvania, Muntenia și zona de munte

A doua avertizare cod galben acoperă sâmbătă, între orele 12 și 23, o arie mai extinsă: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, zona de munte, local Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Fenomenele sunt similare: averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelie cu rafale de 50 – 70 km/h. Grindina poate fi de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile estimate rămân de 15 – 25 l/mp, izolat depășind 30 – 40 l/mp. Instabilitatea continuă local în noaptea de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Avertizarea ANM este emisă după ce furtunile de joi au provocat probleme în mai multe regiuni ale țării. Ploile torențiale, grindina și vijeliile au dus la acumulări importante de apă. În unele zone au fost raportate copaci doborâți și pagube provocate de vremea severă. În apropierea Capitalei au fost emise inclusiv alerte Cod roșu pentru fenomene meteo periculoase.