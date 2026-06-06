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ANM: Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă mai multe avertizări Cod galben valabile pentru acest weekend care anunță instabilitate atmosferică accentuată, vijelii cu viteze de până la 70 km/h căderi de grindină și ploi torențiale.
ANM: Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 10:28, Social
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Prima avertizare intră în vigoare de la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00, și va cuprinde Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonei de munte, dar și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.  

Se vor înregistra averse torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă cauzate de ploile torențiale vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.  

Al doilea mesaj Cod Galben va fi în vigoare de sâmbătă, ora 23:00, până duminică dimineața, la ora 08:00. Fenomenele severe vor afecta  centrul și estul Moldovei, urmând ca ulterior să se deplaseze spre estul Munteniei și Dobrogea. 

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de precipitații vor putea depăși local 30-40 l/mp. 

Duminică, între orele 12:00 și 21:00 va fi în vigoare o nouă avertizare Cod Galben care va afecta Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul, respectiv sud-vestul Moldovei. 

Meteorologii avertizează că se vor relua aversele torențiale, cu acumulări de până la 40l/mp, descărcările electrice și vijeliile, cu viteze la rafală de 60-70 km/h,, existând din nou riscul apariției grindinii de mici dimensiuni. 

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