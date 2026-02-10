Dynamic Front 26 la Cincu: NATO testează integrarea loviturilor multidomeniu, artileria aliată și dronele de recunoaștere

Dynamic Front 26 este exercițiul de referință al NATO pentru sprijinul prin foc și integrarea loviturilor multidomeniu, iar ediția din acest an a demonstrat capacitatea Alianței de a sincroniza sisteme, senzori și unități din mai multe țări pe Flancul Estic, a declarat generalul de brigadă Steve Carpenter, comandantul Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, într-o conferință de presă susținută luni la Cincu.

Potrivit oficialului american, la exercițiu participă militari din 24 de state NATO, care se antrenează simultan în cinci țări, în nouă zone de instrucție și în mai multe posturi de comandă din Europa. Scopul principal este repetarea planurilor regionale NATO și testarea arhitecturii integrate de sprijin prin foc, în cadrul Liniei de Descurajare a Flancului Estic.

Generalul Carpenter a subliniat că exercițiile de acest tip sunt esențiale pentru adaptarea NATO la noile realități ale războiului modern, marcate de utilizarea pe scară largă a rachetelor balistice, rachetelor de croazieră și a dronelor cu rază lungă de acțiune. În acest context, Dynamic Front 26 a exersat procese complexe de detectare a țintelor, transmitere a datelor și executare a loviturilor într-un volum ridicat, într-un timp foarte scurt.

„Rezolvarea, unitatea și capacitatea de adaptare rapidă sunt elementele care ne permit să fim eficienți. Toți aliații NATO sunt orientați în aceeași direcție, pentru a asigura descurajarea multidomeniu și apărarea fiecărui centimetru din Europa”, a declarat Steve Carpenter pentru Mediafax.

În România, una dintre cele mai importante secvențe ale exercițiului a avut loc în poligonul Cincu, unde au fost organizate trageri NATO cu muniție reală, sub coordonarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 Europa. Activitățile au reunit forțe din Statele Unite, România, Polonia și Franța, fiind testată cooperarea dintre diferite sisteme de artilerie într-un scenariu comun.

Un element-cheie al exercițiului l-a reprezentat integrarea sistemelor de supraveghere și recunoaștere, inclusiv o dronă tactică franceză, aflată în fază de evaluare operațională. Drona este destinată sprijinirii artileriei prin identificarea și urmărirea țintelor, transmiterea în timp real a imaginilor și datelor către posturile de comandă și sistemele de conducere a focului.

Sistemul aerian fără pilot poate decola și ateriza atât vertical, cât și convențional, are o autonomie extinsă de câteva ore și o rază de acțiune de până la aproximativ 100 de kilometri. Drona este certificată conform standardelor NATO, ceea ce permite integrarea fluxului video și a metadatelor direct în sistemele de comandă și control utilizate de artilerie, contribuind la reducerea timpului dintre detectarea țintei și executarea focului.

România a participat la Dynamic Front 26 cu Brigada 8 Rachete Operativ-Tactice „HIMARS”, care a avut rol de audiență principală de instruire. Exercițiul a oferit cadrul pentru validarea tacticilor, tehnicilor și procedurilor NATO, precum și pentru evaluarea capacității de luptă a brigăzii, conform standardelor Alianței.