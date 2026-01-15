Taiwanul anunță că noi achiziții de armament american sunt în așteptare

Vice-ministrul Apărării, Hsu Szu-chien, a declarat joi că patru noi acorduri de vânzare de armament din partea Statelor Unite sunt în decurs de oficializare, totuși, oficialul a precizat că nu poate oferi detalii despre conținutul celor patru pachete suplimentare din motive legale.

„Nu mă întrebați care sunt acestea patru, nu pot spune, dar mai sunt încă patru cazuri care nu au fost notificate Congresului”, a susținut Hsu, iar Departamentul de Stat de la Washington a transmis: „Conform politicii, Departamentul nu confirmă și nu comentează vânzările propuse de apărare până când acestea nu au fost notificate oficial Congresului”.

Anunțul vine la scurt timp după ce un pachet de armament în valoare de 11 miliarde de dolari a fost aprobat în decembrie, fiind cel mai mare de până acum pentru Taiwan. Pachetul conține mai multe tipuri de echipamente militare printre care sisteme de rachete HIMARS produse de Lockheed Martin și drone de tip Altius.

Pe fondul amenințării tot mai mari din partea Chinei, în luna noiembrie a anului trecut, președintele Lai Ching-te a anunțat un buget suplimentar de 40 de miliarde de dolari pentru apărare până în 2033.