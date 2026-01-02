Gripă: Două noi decese, înregistrate în România

Potrivit INSP, în perioada 22-28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal.

De la începutul sezonului, au fost astfel înregistrate trei decese cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1, și 1 tip A, subtip H3.

Toate decesele au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani în județele Buzău, Cluj și Constanța.

Specialiștii susțin că, în perioada menționată, au fost semnalate 12.630 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 11.174 înregistrate în săptămâna precedentă, de 3 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent și de 4,8 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în București (1.475) și în județele Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).

104 cazuri de gripă au primit confirmare de laborator, din care 67 cu virus gripal AH3, 12 cu virus gripal AH1 și 25 cu virus gripal A nesubtipat.

De la începutul sezonului au fost raportate în țară 398 de cazuri de gripă confirmate de laborator.

Datele oficiale arată că au fost făcute peste 1,2 milioane de vaccinări antigripale.