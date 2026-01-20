Numărul tot mai mare de cazuri de gripă impune restricții pentru cei care vizitează pacienții internați

În contextul epidemiologic actual, marcat de creșterea cazurilor de gripă de tip A și viroze respiratorii specifice sezonului gripal, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu anunță restrângerea temporară a programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, ca măsură de prevenție și protejare a sănătății pacienților și a personalului medical.

„Decizia a fost luată în conformitate cu normele epidemiologice în vigoare, având ca obiectiv limitarea riscului de transmitere a infecțiilor respiratorii în unitatea sanitară și va intra în vigoare începând de miercuri, 21 ianuarie”, anunță reprezentanții unității medicale.

„În plin sezon gripal, limitarea contactului cu persoane din exterior reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor respiratorii în mediul spitalicesc. Rugăm aparținătorii să dea dovadă de responsabilitate și să respecte recomandările medicale, pentru protejarea pacienților, în special a celor cu imunitate scăzută”, a declarat dr. Maria Hirist, medicul epidemiolog al spitalului.

Astfel, pacienții internați pot fi vizitați de luni până vineri între orele 14:00 – 15:00, iar în weekend: între orele 14:00 – 16:00. Vizita este permisă unui singur aparținător per pacient.

Accesul este permis doar persoanelor cu stare de sănătate bună, fără simptome de infecții respiratorii (febră, tuse, rinoree, dureri în gât). Durata vizitei va fi strict limitată la 15 minute, în intervalul orar stabilit. Cei care vizitează un pacient internat trebuie să respecte toate măsurile de igienă și protecție impuse de unitatea sanitară, să poarte echipament de protecție (mască, halat de unică folosință și botoșei) pus la dispoziție de spital.

Vizita nu este permisă la pacienții care se află în tratament pentru gripă, atât timp cât necesită spitalizarea în saloane de izolare.

De la începutul actualului sezon gripal și până în prezent, la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu au fost diagnosticați și tratați 35 de pacienți confirmați cu virus gripal tip A.