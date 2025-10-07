Siria: Atacurile cu bombă ale kurzilor din Alep s-au soldat cu doi morți și mai mulți răniți. Cresc tensiunile în zonă

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) a raportat utilizarea dronelor explozive de către forțele guvernamentale în cartierele predominant kurde Sheikh Maqsoud și Ashrafieh.

De la răsturnarea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, Alep a fost administrat de autoritățile islamiste. Sheikh Maqsoud și Ashrafieh rămân controlate de unități kurde locale legate de Forțele Democratice Siriene (SDF) și de forțele lor de securitate internă, Asayesh, deși SDF s-a retras oficial în aprilie anul trecut, ca parte a unui acord de dezangajare cu guvernul.

Potrivit televiziunii al-Akhbariya, care citează un oficial al serviciilor de securitate, „un membru al forțelor de securitate interne a fost ucis și alți trei răniți într-un atac al SDF asupra punctelor de control al securității din jurul cartierului Sheikh Maqsoud din Alep ”. Aceeași sursă a relatat că un civil a fost, de asemenea, ucis într-un bombardament kurd.

Canalul a relatat, de asemenea, că „zeci de familii” au fugit din Ashrafieh și Sheikh Maqsoud „din cauza bombardamentelor din zonă efectuate de SDF cu mitraliere grele și mortiere”.

Potrivit SOHR, comunicațiile au fost întrerupte în aceste zone, care sunt acum înconjurate de întăriri ale armatei siriene.

Agenția oficială de știri Sana a adăugat că mai mulți civili răniți au fost spitalizați în Alep după ce „focurile de mortar și mitralieră grea ale SDF au vizat cartierele rezidențiale ”.