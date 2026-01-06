Tacticile de luptă aeriană predate piloților ucraineni în timpul instruirii pe avioanele F-16 în statele NATO s-au dovedit insuficiente în condițiile confruntării directe cu Rusia, puternic marcată de sisteme antiaeriene dense și patrule constante ale aviației ruse.

Informațiile apar într-un material publicat de Forțele Aeriene ale Ucrainei și citat de publicația de apărare Militarnyi.

Un pilot ucrainean de F-16 a declarat că, odată întorși pe front, aviatorii au realizat că metodele învățate se bazează pe conflicte diferite, din alte epoci.

Potrivit acestuia, războiul din Ucraina impune reguli complet noi, mai ales în apropierea liniei de contact.

Zona frontului este intens acoperită de sisteme rusești de apărare antiaeriană și de avioane de luptă precum Su- 35, Su-57 și MiG-31.

Aproape fiecare misiune implică lansări de rachete asupra aeronavelor ucrainene, în special rachete aer.

Din acest motiv, piloții ucraineni zboară la altitudini joase, pentru a reduce riscul de detectare și lovire.

Această abordare permite avioanelor să se camufleze mai bine în relief, îngreunând munca radarelor și a rachetelor rusești.

În unele misiuni, piloții de F-16 acceptă să se expună deliberat pentru a atrage focul inamic, ceea ce oferă avioanelor de atac posibilitatea să își atingă țintele și să se retragă în siguranță.

Experții Militarnyi afirmă că experiențele piloților ucraineni arată o diferență clară față de conflictele care au stat la baza doctrinelor NATO.

În loc să urmeze manuale standard, aviația ucraineană își construiește propriile tactici, adaptate unui spațiu aerian extrem de contestat și amenințat constant.

Potrivit unor date recente, avioanele F-16 livrate Ucrainei în cadrul ajutorului militar occidental asigură aproximativ 80% din misiunile de luptă ale Forțelor Aeriene ucrainene.